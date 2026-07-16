Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi, động viên các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham gia đoàn công tác có các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng được thành lập từ tháng 3/1976, với nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, điều trị, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho thương, bệnh binh nặng hạng 1/4, tỉ lệ mất sức 81% trở lên, có vết thương đặc biệt về sọ não.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Gần 50 năm qua, Trung tâm đã tiếp nhận hàng nghìn lượt thương binh, bệnh binh từ các chiến trường qua các thời kỳ về điều trị, điều dưỡng và phục hồi chức năng. Hiện nay, Trung tâm đang quản lý, điều trị, nuôi dưỡng và thực hiện chế độ chính sách đối với 103 người có công và thân nhân người có công của 13 tỉnh, thành trong cả nước, gồm các thương binh, bệnh binh nặng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, thân nhân liệt sĩ, con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Nhiều năm qua, các thương binh, bệnh binh của Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền và nhân dân địa phương. Đến nay, cơ sở vật chất cùng các điều kiện chăm sóc thương bệnh binh tại Trung tâm không ngừng được đổi mới khang trang, hiện đại, đáp ứng tốt hơn việc điều trị, nuôi dưỡng và thực hiện chế độ chính sách với các thương binh, bệnh binh, người có công.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ xúc động và thay mặt Chính phủ gửi tới các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm và toàn thể thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên cả nước những lời thăm hỏi ân cần, những lời tri ân sâu sắc và những tình cảm tốt đẹp nhất.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nhấn mạnh, thấm nhuần sâu sắc đạo lý, truyền thống tốt đẹp "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ kẻ trồng cây" của dân tộc ta và lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân, gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận chúng ta là phải biết ơn, phải yêu thương và giúp đỡ họ", trong suốt 79 năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo và chú trọng thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa với người có công với cách mạng và thân nhân.

Chính sách ưu đãi ngày càng được hoàn thiện; đối tượng ngày càng được mở rộng; chế độ đãi ngộ ngày càng được nâng cao. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phong trào "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng" ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, được cả xã hội đồng lòng hưởng ứng, sẻ chia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo Thủ tướng, những trách nhiệm và tình cảm ấy đã kết tinh thành một nét đẹp nhân văn rất sâu sắc, viết tiếp truyền thống nghĩa tình cao đẹp của dân tộc ta với những người đã cống hiến, hy sinh tất cả cho nền hòa bình, độc lập, thống nhất của Tổ quốc ngày hôm nay.

"Chúng ta đặc biệt xúc động và vô cùng cảm phục trước tấm gương cao cả của các bác, các cô, các chú thương binh, bệnh binh, dù mang trong mình những vết thương, di chứng nặng nề của chiến tranh, phải chống chọi với bệnh tật hằng ngày, hằng giờ, nhưng bằng ý chí, nghị lực, phẩm chất của "Bộ đội Cụ Hồ" vẫn giữ vững tinh thần lạc quan, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, xứng đáng với lời dặn của Bác: "Thương binh tàn nhưng không phế".

Lòng dũng cảm và đức hy sinh của các bác, các cô, các chú không chỉ phản ánh quá khứ lịch sử hào hùng, mà còn là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng bất diệt, là chỗ dựa tinh thần vững chắc củng cố niềm tin, tiếp thêm sức mạnh cho cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc ngày nay", Thủ tướng xúc động phát biểu.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong tặng quà các thương binh, bệnh binh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhân dịp này, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực và những kết quả quan trọng của Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng thời gian qua, đóng góp tích cực vào công tác chăm lo thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên cả nước.

Thủ tướng đánh giá, sự tận tâm, tận tụy của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm, ngày đêm không quản khó khăn, chăm sóc thương binh, bệnh binh như người thân đã thực sự tạo nên mái nhà chung ấm áp giúp các bác, các cô, các chú có cuộc sống vui vẻ, lạc quan, ổn định về tư tưởng, yên tâm điều dưỡng, điều trị.

Thủ tướng mong muốn Trung tâm tiếp tục phát huy truyền thống hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, luôn đoàn kết, đồng lòng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; đề nghị Bộ Nội vụ, các bộ, ngành liên quan, tỉnh Ninh Bình tiếp tục dành sự quan tâm, chăm sóc các thương binh, bệnh binh, đặc biệt là phối hợp với Bộ Y tế, các bệnh viện để theo dõi, chăm sóc về y tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác chụp ảnh cùng các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhân dịp này, Thủ tướng thông tin tới các thương binh, bệnh binh về nỗ lực của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong tập trung tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ nằm lại trong lòng đất mẹ Việt Nam và những chiến sĩ làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Sau hơn 3 tháng triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm" (từ ngày 15/3/2026), cả nước đã quy tập hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ, đồng thời đẩy mạnh lấy mẫu, giám định ADN, nỗ lực để những người đã hy sinh được trở về với gia đình và quê hương.

Thủ tướng khẳng định đây là một trong những ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước, đồng thời cơ chế, chính sách với người có công, gia đình chính sách cũng ngày càng được hoàn thiện.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng trân trọng gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trên cả nước những tình cảm sâu nặng, lòng biết ơn sâu sắc và lời chúc tốt đẹp nhất.

Thủ tướng kính chúc các thương binh, bệnh binh luôn giữ vững sự lạc quan, phục hồi sức khỏe tốt, chiến thắng bệnh tật để sống vui khỏe mỗi ngày, góp phần tiếp thêm nghị lực và sức mạnh tinh thần cho các thế hệ hôm nay và mai sau nỗ lực vượt mọi khó khăn, thách thức, không ngừng phấn đấu, quyết tâm cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo VGP