Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào và hướng tới 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có những chia sẻ với báo chí về thành tựu nổi bật của Quốc hội khóa 15 cũng như các nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội cho biết ngày 16/8/1945, tại đình Tân Trào, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng bộ Việt Minh đã khai mạc Đại hội đại biểu quốc dân (Quốc dân Đại hội Tân Trào).

Đây là mốc son trong lịch sử vẻ vang của cách mạng Việt Nam, tiền thân của Quốc hội Việt Nam. Từ Quốc dân Đại hội Tân Trào tiến tới sự ra đời của Quốc hội khóa 1 đến nay, Quốc hội đã trải qua 80 năm với 15 khóa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Hoàng Hà

Ông chia sẻ, mỗi nhiệm kỳ của Quốc hội là một quá trình liên tục kế thừa, phát huy giá trị của Quốc dân Đại hội, không ngừng đổi mới cả về tổ chức và hoạt động; khẳng định vị trí, vai trò của một thiết chế đặc biệt quan trọng của bộ máy nhà nước; là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Trong đó, Quốc hội khóa 15 là dấu mốc lịch sử quan trọng, khởi đầu cho những cải cách thể chế một cách căn cơ, định hướng các mục tiêu và nhiệm vụ lớn cho giai đoạn phát triển mới của đất nước với tầm nhìn chiến lược, dài lâu.

Chủ tịch Quốc hội cho biết từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Quốc hội khóa 15 đã ban hành 99 luật, 165 nghị quyết, bao quát toàn diện các lĩnh vực; đặt nền móng vững chắc cho việc xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Đặc biệt, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp; sửa đổi Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành theo thẩm quyền các nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là những quyết định trọng đại, có ý nghĩa lịch sử sâu sắc, tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến toàn hệ thống chính trị, đến từng người dân và toàn xã hội.

Quốc hội đã tập trung tháo gỡ cơ bản các điểm nghẽn về thể chế để tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới, đặc biệt là triển khai 4 nghị quyết chiến lược.

Quốc hội đã đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển.

"Từ bỏ tư duy 'không quản được thì cấm', những vấn đề thực tiễn biến động thường xuyên thì giao Chính phủ, địa phương quy định để bảo đảm linh hoạt trong điều hành" - Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền với phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”; cải cách triệt để thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cao nhất cho người dân và doanh nghiệp...

Quốc hội đã thực hiện đầy đủ, linh hoạt và hiệu quả việc quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại; đảm bảo tính tổng thể, có sự gắn kết chặt chẽ giữa yêu cầu nhiệm vụ và nguồn lực thực hiện. Nhiều quyết định mang tính đột phá, chưa từng có tiền lệ, khẳng định quan điểm lấy con người là trung tâm, mọi chủ trương, quyết sách đều vì nhân dân...

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 15. Ảnh: Quốc hội

Thời gian tới, theo ông Trần Thanh Mẫn, Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Quốc hội quyết tâm cao nhất để tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; phối hợp tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14; chỉ đạo tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng thời, Quốc hội sẽ hoàn thành tốt các nội dung của nhiệm kỳ khóa 15, chương trình kỳ họp thứ 10 với rất nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, Chính phủ dự kiến sẽ trình trên 90 nội dung, có 47 luật.

Quốc hội cũng sẽ tổng kết nhiệm kỳ khóa 15, xây dựng định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16; tăng cường giám sát, phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả các luật, nghị quyết, nhất là giám sát việc ban hành và thực hiện các văn bản hướng dẫn; kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh; chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng đại biểu Quốc hội và đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc tại các cơ quan của Quốc hội; tăng cường mối liên hệ thường xuyên, hiệu quả, thiết thực giữa đại biểu với cử tri...

Quốc hội tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chiến lược của đất nước trong giai đoạn mới.