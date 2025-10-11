Giải thưởng Asia Pacific Enterprise Awards (APEA), được tổ chức bởi Enterprise Asia - Tổ chức phi chính phủ hàng đầu châu Á về doanh nghiệp, doanh nhân. APEA là giải thưởng uy tín nhằm tôn vinh những doanh nghiệp và nhà lãnh đạo có thành tích nổi bật với những phẩm chất, thành quả vượt trội, mang đến những giá trị bền vững, tích cực cho cộng đồng, xã hội.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Trần Ngọc Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Takao chia sẻ: “Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á không chỉ là niềm tự hào của cá nhân tôi mà còn là sự công nhận cho nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể đội ngũ Công ty Cổ phần Takao. Đây là động lực to lớn, nhắc nhở chúng tôi về trách nhiệm tiếp tục đổi mới, xây dựng một nền tảng kinh doanh vững chắc và kiến tạo nên những vật liệu chất lượng tối ưu cho các công trình”.

Ông Trần Ngọc Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Takao

Đây là lần đầu tiên Công ty Cổ phần Takao nhận về một giải thưởng danh giá trong khuôn khổ APEA, khẳng định những nỗ lực vượt bậc của doanh nghiệp trong năm 2025 đã được cộng đồng doanh nghiệp quốc tế công nhận.

Cũng trong năm 2025, Công ty Cổ phần Takao đã xuất sắc nhận cú đúp giải thưởng FAST500 dành cho doanh nghiệp tăng trưởng nhanh, VNR500 danh sách 500 Công ty tư nhân lớn nhất Việt Nam và lọt vào Top 5 Công ty Vật liệu Xây dựng uy tín 2025.

Takao đã cho thấy sự quyết liệt trong việc mở rộng và nâng cao năng lực sản xuất bằng việc sở hữu nhà máy hàng đầu Việt Nam ứng dụng công nghệ nung khí sạch LNG, bổ sung thêm 21,2 triệu m²/năm công suất.

Ban lãnh đạo Takao cùng các nhà phân phối tham dự sự kiện

Theo đại diện Takao, giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á dành cho ông Trần Ngọc Hưng tại APEA 2025 không chỉ là sự công nhận về năng lực và uy tín của người lãnh đạo mà còn chứng tỏ sự tin tưởng của khách hàng, đối tác dành cho Takao. Công ty Cổ phần Takao luôn đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, ứng dụng công nghệ hiện đại để mang đến những sản phẩm gạch men, ngói lớn đạt tiêu chuẩn cao về thẩm mỹ, độ bền và tính ứng dụng thực tế.

Dưới sự lãnh đạo quyết đoán của ông Trần Ngọc Hưng cùng Ban lãnh đạo Takao, công ty tiếp tục xây dựng chiến lược tăng trưởng bền vững với mở rộng thêm 20 triệu m² công suất năm 2025, nâng tổng công suất lên trên 60 triệu m²/năm. Đây không chỉ là bước tiến để đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn là bước đệm để thương hiệu Takao vươn ra thị trường quốc tế.

Ông Trần Ngọc Hưng nhận giải thưởng

Kiên định với mục tiêu chiến lược “Kiến tạo giá trị bền vững - Gắn kết thành công”, Takao xác định năm 2025 là năm “Vững bước vươn xa” trên hành trình phát triển. Takao đặt mục tiêu không chỉ là nhà cung cấp nguyên vật liệu xây dựng hàng đầu, mà còn là một tổ chức kiến tạo giá trị tích cực, phấn đấu tạo nên những bước tiến đột phá trên hành trình phát triển phía trước với những thành tựu mới, ấn tượng mới.

Bích Đào