Việt Nam có nữ tỷ phú USD thứ hai

Với việc cổ phiếu Vingroup tăng gần 4 lần kể từ đầu năm, vợ ông Phạm Nhật Vượng - bà Phạm Thu Hương có khối tài sản quy ra từ cổ phiếu VIC đạt gần 27.000 tỷ đồng (tương đương gần 1,02 tỷ USD).

Như vậy, bà Phạm Thu Hương đã trở thành tỷ phú USD thứ 7 trên thị trường chứng khoán Việt Nam và là nữ tỷ phú USD thứ hai, bên cạnh ông Phạm Nhật Vượng (Vingroup), ông Trần Đình Long (Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát), ông Đỗ Anh Tuấn (Sunshine), bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Chủ tịch VietJet, Phó Chủ tịch HDBank), ông Hồ Hùng Anh (Chủ tịch Techcombank) và ông Nguyễn Đăng Quang (Chủ tịch Masan).

Agribank lên tiếng về việc cựu Chủ tịch Nguyễn Thế Bình bị truy nã

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) chính thức lên tiếng về việc ông Nguyễn Thế Bình, cựu Chủ tịch HĐTV Agribank bị cơ quan công an phát lệnh truy nã.

Trong thông cáo vừa phát đi, Agribank khẳng định đây là trách nhiệm cá nhân của ông Nguyễn Thế Bình. Ông đã rời khỏi Agribank từ nhiều năm nay và cơ quan pháp luật đang xem xét trách nhiệm.

BVBank có quyền tổng giám đốc mới từ 1/10

Cựu Phó Tổng Giám đốc OCB và Sacombank Lý Hoài Văn vừa được bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank).

Ông Ngô Quang Trung, người được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc BVBank từ năm 2016, sẽ không còn giữ vai trò này từ ngày 1/10. Ông tiếp tục là Thành viên HĐQT ngân hàng.

Tập đoàn FLC đồng ý tiếp quản lại quyền điều hành Bamboo Airways

Tại đại hội đồng cổ đông bất thường lần hai năm 2025 của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) diễn ra sáng 25/9, Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways Lê Thái Sâm thẳng thắn đánh giá: “Việc tiếp tục sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways ở thời điểm hiện tại vượt quá phạm vi năng lực tài chính và quản trị của nhóm nhà đầu tư mới".

Bamboo Airways tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2, công bố chuyển giao nhà đầu tư. Ảnh: BAV

Do đó, ông đã đề nghị Tập đoàn FLC xem xét tiếp nhận quyền sở hữu, quản lý và điều hành hãng bay này.

Trên cơ sở nghiên cứu và đánh giá kỹ lưỡng, Tập đoàn FLC đã đồng ý tiếp quản lại quyền điều hành Bamboo Airways.

Kiến nghị bỏ hoãn xuất cảnh với chủ sở hữu hưởng lợi khi doanh nghiệp nợ thuế

Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) bổ sung hoãn xuất cảnh với cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp khi doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Tuy nhiên, VCCI đã đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ quy định này. Theo VCCI, hiện nay, ngành thuế có rất nhiều biện pháp cưỡng chế thuế như trích tiền từ tài khoản ngân hàng, không cho phép sử dụng hóa đơn, kê biên và đấu giá tài sản... Biện pháp tạm hoãn xuất cảnh chỉ nên áp dụng đặc thù và đúng đối tượng.

Ngân hàng cảnh báo đến 300.000 lượt khách hàng về việc ngừng giao dịch

Tại họp báo công bố sự kiện “Ngày thẻ Việt Nam 2025”, ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) - cho biết, hầu hết tổ chức cung cấp dịch vụ đã chấp hành nghiêm các quy định về phòng ngừa, cảnh báo lừa đảo trong lĩnh vực thanh toán.

NHNN ghi nhận khoảng 600.000 tài khoản nghi vấn. Trong 9 tháng đầu năm, các ngân hàng đã gửi cảnh báo đến 300.000 lượt khách hàng về việc ngừng giao dịch, liên quan số tiền khoảng 1.500 tỷ đồng.

Thủ tướng chỉ đạo tổ chức Hội chợ mùa Thu năm 2025 trong tháng 10

Tiếp nối thành công của Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 172 về việc tổ chức Hội chợ mùa Thu năm 2025.

Để tổ chức thành công Hội chợ mùa Thu năm 2025, dự kiến từ ngày 20/10 đến 5/11, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện để tổ chức hội chợ trên toàn bộ không gian tại VEC, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an ninh và an toàn.

Chỉ 15 ngày 'ôm' về 650 triệu USD, xuất khẩu rau quả làm được điều khó tin

Thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan cho thấy, chỉ trong 15 ngày đầu tháng 9/2025, kim ngạch xuất khẩu rau quả đã đạt gần 650 triệu USD, tăng mạnh 41,3% so với mức 460 triệu USD của cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, với con số gần 650 triệu USD, xuất khẩu rau quả bất ngờ vươn lên vị trí số 1, vượt qua cả thế mạnh xuất khẩu thủy sản (gần 431 triệu USD), gỗ và sản phẩm gỗ (gần 607 triệu USD) - mặt hàng vốn dẫn đầu về kim ngạch suốt nhiều năm qua.

Cạnh tranh không lành mạnh, SJC, Bảo Tín Minh Châu, Doji và TPBank bị xử phạt

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ra loạt quyết định xử phạt với các công ty kinh doanh vàng: Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC và Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Mỗi doanh nghiệp bị xử phạt 200 triệu đồng.

Việc xử phạt là do các công ty đã có hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác. Hành vi này được xác định là vi phạm quy định Luật Cạnh tranh.