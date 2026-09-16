Bài 3:

Ở những bản làng vùng cao Thanh Hóa, có những người trẻ từng tốt nghiệp đại học, từng có cơ hội làm việc nơi phố thị nhưng lại chọn trở về quê, đảm nhận công việc trưởng thôn. Họ mang theo kiến thức, sức trẻ và cách làm mới để hòa mình vào đời sống cộng đồng. Nhưng phía sau lựa chọn ấy là những câu chuyện về trách nhiệm, sinh kế, thu nhập và khát vọng gắn bó với quê hương. Tuyến bài “Những cử nhân 9X làm cán bộ thôn ở vùng cao Thanh Hóa” đăng tải về những người trẻ gây dựng cơ sở, đồng thời tìm giải pháp để nguồn lực trẻ này có thể gắn bó lâu dài với vùng cao.

Cán bộ trẻ góp sức thay đổi bản làng

Trao đổi với VietNamNet về việc ngày càng có những người trẻ, trong đó có các cử nhân, trở về quê hương đảm nhận vai trò trưởng thôn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng đánh giá đây là tín hiệu tích cực.

Theo ông Tô Anh Dũng, việc người trẻ trở về tham gia công tác ở thôn, bản, tổ dân phố không chỉ thể hiện trách nhiệm, mong muốn đóng góp sức lực cho quê hương mà còn cho thấy sức hút của địa phương trong quá trình xây dựng và phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng đánh giá những người trẻ, trong đó có các cử nhân, trở về quê hương đảm nhận vai trò trưởng thôn là tín hiệu tích cực. Ảnh: Lê Dương

“Lực lượng trẻ có trình độ chuyên môn, được đào tạo cơ bản, có khả năng tiếp cận công nghệ, tư duy tổ chức công việc, tinh thần đổi mới, sáng tạo sẽ góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động ở thôn, bản”, ông Dũng cho biết.

Theo ông, cán bộ trẻ ở cơ sở có thể tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nắm tình hình, phản ánh, kiến nghị, hòa giải, giữ gìn đoàn kết cộng đồng; đồng thời vận động phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống văn hóa.

Đặc biệt, lợi thế về tri thức và công nghệ giúp đội ngũ này hỗ trợ người dân tiếp cận nền tảng số, tiện ích số, dịch vụ công trực tuyến và các thông tin phục vụ quản lý nhà nước.

Sau sắp xếp, đội ngũ lãnh đạo thôn, bản có 5.172 người trình độ THPT và 1.475 người có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên

Trưởng bản là cử nhân 9X. Ảnh: Lê Dương

“Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố không chỉ đơn thuần là giảm số lượng mà còn tạo điều kiện lựa chọn, bố trí đội ngũ, nhất là cán bộ trẻ có phẩm chất, trình độ và năng lực tốt hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại cộng đồng dân cư trong tình hình mới”, ông Tô Anh Dũng nói.

Tạo cơ hội để người trẻ gắn bó lâu dài

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, muốn giữ chân người trẻ ở vùng cao không thể chỉ dựa vào vận động tinh thần mà phải tạo được cơ chế, chính sách đồng bộ về đào tạo, việc làm, thu nhập và môi trường phát triển.

Cùng với các chính sách chung đối với thanh niên và chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tỉnh sẽ chú trọng đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tế của từng địa bàn.

Các lĩnh vực được ưu tiên gồm nghề phi nông nghiệp, dịch vụ, du lịch cộng đồng, chế biến nông - lâm sản, dược liệu, chăn nuôi, lâm nghiệp bền vững và thương mại điện tử.

Một góc bản Tây Tiến. Ảnh: Lê Dương

Tỉnh cũng khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với người dân theo chuỗi giá trị; hỗ trợ thanh niên tiếp cận vốn, khoa học - công nghệ, tư vấn pháp lý, xây dựng thương hiệu, tiêu chuẩn chất lượng và kênh tiêu thụ.

“Mục tiêu là giúp người trẻ có thể khởi nghiệp từ địa phương theo phương thức mới, tạo giá trị gia tăng cao hơn”, ông Dũng nhấn mạnh.

Cũng theo ông Dũng, bên cạnh sinh kế, tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông, viễn thông, trường học, y tế, văn hóa; nâng chất lượng dịch vụ công và môi trường số ở miền núi. Đây được xem là điều kiện quan trọng để người trẻ vừa phát triển nghề nghiệp, vừa ổn định cuộc sống tại quê hương.

Đối với cán bộ trẻ ở thôn, bản, ông Dũng cho biết, tỉnh định hướng phát hiện từ thực tiễn và đánh giá bằng kết quả cụ thể như năng lực vận động nhân dân, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải quyết vấn đề phát sinh tại cộng đồng, ứng dụng công nghệ số và xây dựng mô hình phát triển kinh tế - xã hội.

Những người có phẩm chất, uy tín, năng lực và triển vọng sẽ được cấp ủy, chính quyền cơ sở quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên; tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, kỹ năng dân vận, chuyển đổi số và phát triển cộng đồng.

Tỉnh Thanh Hóa kỳ vọng lực lượng trẻ có trình độ sẽ góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, du lịch cộng đồng. Ảnh: Lê Dương

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, việc tạo nguồn cán bộ kế cận phải được thực hiện công khai, bài bản, đúng tiêu chuẩn và quy định, gắn với quy hoạch, đào tạo và nhu cầu vị trí đảm nhiệm.

Những cán bộ trẻ thực sự nổi trội sau quá trình rèn luyện sẽ có cơ hội tham gia cấp ủy, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, ứng cử các chức danh phù hợp hoặc tham gia tuyển dụng theo quy định.

“Về lâu dài, tỉnh sẽ nghiên cứu, ban hành chính sách, phụ cấp phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm thu nhập tương xứng với công sức; xây dựng môi trường làm việc minh bạch để người trẻ phát huy và có cơ chế ghi nhận người làm tốt”, ông Dũng cho biết.

Với lực lượng cán bộ thôn, bản trẻ hiện nay, tỉnh kỳ vọng lực lượng này sẽ trở thành cầu nối đưa tri thức, công nghệ và phương thức quản trị mới vào cộng đồng; đồng thời góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, du lịch cộng đồng, sản phẩm bản địa và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.