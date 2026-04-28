Tại họp báo của Bộ Nội vụ vào chiều 28/4, bà Nguyễn Thị Tú Thanh - Phó vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) - trả lời về nội dung liên quan đến sắp xếp thôn, tổ dân phố và chế độ với người hoạt động không chuyên trách.

Theo bà Thanh, đây là nội dung quan trọng, tác động trực tiếp đến tổ chức, hoạt động ở cơ sở. Do đó, việc xây dựng nghị định đã được nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Hiện nay, cùng với chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ đã phối hợp các cơ quan để báo cáo cấp có thẩm quyền về nội dung này.

Bà Nguyễn Thị Tú Thanh - Phó vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ

Bà Thanh cho biết định hướng chung đối với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố là thu gọn đầu mối, giảm số lượng thôn, tổ dân phố và bảo đảm phù hợp với quy mô, thực tiễn, đặc điểm từng vùng miền. Việc này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở, tạo thuận lợi cho tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giảm áp lực quản lý trực tiếp cho chính quyền cấp xã.

Dự thảo nghị định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ với người hoạt động không chuyên trách cũng được xây dựng theo hướng kế thừa các quy định còn phù hợp hiện nay và nghiên cứu, điều chỉnh theo hướng bảo đảm tương quan, hợp lý, phù hợp quy mô mới cấp xã cũng như khối lượng công việc, chế độ, chính sách.

Điều này góp phần khuyến khích đội ngũ không chuyên trách yên tâm công tác, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Việc hoàn thiện chính sách cũng đặt trong tổng thể yêu cầu tinh gọn bộ máy, sử dụng hiệu quả nguồn lực, phù hợp khả năng cân đối ngân sách của địa phương.

Nhiều giải pháp để vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp

Trả lời câu hỏi về những vướng mắc, khó khăn trong gần 1 năm qua khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Phó vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương cho biết quá trình vận hành mô hình tổ chức mới có những khó khăn liên quan tới cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin, nhân sự.

Đến nay, cơ sở dữ liệu và hạ tầng số trong giải quyết các thủ tục hành chính bước đầu có hiệu quả. Bên cạnh đó, tại một số nơi vẫn có tình trạng hạ tầng chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, một số tiện ích đặc thù của địa phương chưa được vận hành trơn tru trên hệ thống mới.

Về nhân sự ở cơ sở, bà Thanh cho hay sau sắp xếp, với quá trình phân cấp, phân quyền thì khối lượng công việc dồn rất mạnh về cấp xã. Vì vậy, một số nơi nhân lực chuyên môn chưa đồng đều, các lĩnh vực còn thiếu cán bộ chuyên sâu; một số đơn vị còn phải làm việc phân tán ở nhiều trụ sở khác nhau, gây khó khăn trong công tác điều hành, phối hợp và xử lý công việc.

Về hoàn thiện thể chế về phân cấp, phân quyền, theo bà Thanh, phần lớn các nhiệm vụ phân cấp, phân quyền đã được xử lý nhưng còn một số nội dung nhiệm vụ vẫn còn đang được tiếp tục hướng dẫn sửa đổi và bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm đồng bộ...

Cũng theo bà Thanh, thời gian tới, Bộ Nội vụ tập trung vào 5 nhóm giải pháp lớn. Trong đó, bộ tiếp tục hoàn thiện thể chế, nhất là các quy định về phân cấp, phân quyền về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ để rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Cùng với đó, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhất là ở cấp cơ sở, tiếp tục rà soát, bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã phù hợp hơn với yêu cầu nhiệm vụ cũng được bộ chú trọng.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng quan tâm đến việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện hạ tầng số và dữ liệu số, bảo đảm liên thông đồng bộ, thống nhất và ổn định hơn giữa Trung ương và địa phương.

Đồng thời, bộ sẽ cùng các bộ, ngành, địa phương tiếp tục xử lý hiệu quả tài sản công, trụ sở nhà đất dư gắn với nhu cầu sử dụng thực tế của địa phương, tránh lãng phí.

Song song với các giải pháp này, việc tăng cường theo dõi đôn đốc kiểm tra và kịp thời có những giải pháp tháo gỡ vướng mắc cũng được Bộ Nội vụ đặt ra.

Hiện, Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Thủ tướng ban hành quyết định về kế hoạch sơ kết 1 năm hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là dấu mốc quan trọng để đánh giá toàn diện việc thực hiện trong 1 năm vừa qua, rút bài học kinh nghiệm, nhân rộng các điển hình tiên tiến và đề xuất các giải pháp hoàn thiện.