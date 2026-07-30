Ngày 30/7, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng ban hành Chỉ thị số 12 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng công tác tham mưu; giảm các cuộc họp không cần thiết và dành thời gian đi cơ sở giải quyết công việc.

Theo chỉ thị, thời gian qua công tác tham mưu của các sở, ngành, địa phương đã có nhiều chuyển biến, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại tình trạng kỷ luật hành chính chưa nghiêm, chất lượng tham mưu chưa cao, phối hợp góp ý còn hình thức, hồ sơ phải chỉnh sửa nhiều lần, nhiều cuộc họp kéo dài nhưng hiệu quả chưa tương xứng.

Để khắc phục những tồn tại này, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng tham mưu và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan mình.

Chỉ thị nhấn mạnh cán bộ, công chức, viên chức phải chấp hành nghiêm thời gian làm việc, không sử dụng rượu, bia trước và trong giờ làm việc; ứng xử chuẩn mực, tận tình với người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND xã Tống Sơn xuống cơ sở lắng nghe ý kiến nhân dân. Ảnh: Lê Dương

Đồng thời, nghiêm cấm các hành vi đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, chuyển việc thuộc thẩm quyền lên cấp trên hoặc sang cơ quan khác; gây phiền hà, sách nhiễu hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ ngoài quy định khi giải quyết thủ tục hành chính. Hồ sơ giải quyết quá hạn phải có văn bản xin lỗi và hẹn thời gian trả kết quả.

Một nội dung đáng chú ý là mọi nhiệm vụ phải được thực hiện theo nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ sản phẩm; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ đánh giá cán bộ, công chức.

Để nâng cao chất lượng tham mưu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu trực tiếp chịu trách nhiệm về từng nội dung trình, không giao phó hoàn toàn cho chuyên viên. Các văn bản góp ý phải thể hiện rõ quan điểm đồng ý hay không đồng ý, nêu căn cứ pháp lý cụ thể. Những văn bản trả lời chung chung hoặc không nêu rõ chính kiến sẽ bị xem là không hoàn thành nhiệm vụ tham mưu.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu giảm tối đa các cuộc họp không cần thiết, không tổ chức họp đối với những nội dung có thể xử lý bằng văn bản hoặc trên môi trường số; thực hiện nguyên tắc "một nội dung - một cuộc họp" và tăng cường họp trực tuyến.

Đáng chú ý, giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành phải dành tối thiểu một phần ba thời gian làm việc trong tháng để đi cơ sở, kiểm tra hiện trường, làm việc trực tiếp với xã, phường, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý các điểm nghẽn. Chủ tịch UBND các xã, phường cũng phải bám sát địa bàn, trực tiếp giải quyết các vụ việc phát sinh.

Trước ngày 15/8, các sở, ngành phải đăng ký với Chủ tịch UBND tỉnh danh mục các điểm nghẽn, công trình, dự án mà lãnh đạo đơn vị sẽ trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo xử lý trong quý 3 và quý 4 này.

Thời gian tiết kiệm được từ việc cắt giảm hội họp sẽ tập trung cho các nhiệm vụ trọng tâm như thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ các dự án chậm tiến độ, giải phóng mặt bằng, bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng và hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan hoàn thành việc rà soát, sửa đổi quy chế làm việc trước ngày 31/8. Kết quả thực hiện Chỉ thị sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.