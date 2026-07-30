Sáng nay, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ ra mắt Nền tảng dùng chung Cổng thông tin điện tử thành phố và các trang thông tin điện tử.

Nền tảng này có hạt nhân là Cổng thông tin điện tử thành phố và hệ thống 140 trang thông tin điện tử thành phần của các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Tiến Thiết - Chánh văn phòng UBND TP, Trưởng ban biên tập Cổng thông tin - cho hay tất cả văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND TP được đăng tải công khai trên Cổng trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi phát hành.

Ông Nguyễn Tiến Thiết - Chánh văn phòng UBND TP - phát biểu tại lễ ra mắt

Nền tảng được phát triển theo định hướng tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, giúp thông tin chính thống của thành phố được hiển thị nhanh chóng trên các công cụ tìm kiếm, mở rộng khả năng tiếp cận của người dân, doanh nghiệp đối với các chủ trương, chính sách và hoạt động chỉ đạo, điều hành của thành phố.

Nền tảng được kết nối, chia sẻ dữ liệu và nội dung với các nền tảng số như iHanoi, HanoiWork và các hệ thống thông tin dùng chung.

“Nền tảng không chỉ phục vụ công tác quản trị thông tin mà đang từng bước trở thành hạ tầng truyền thông số thống nhất của chính quyền thành phố Hà Nội, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành; tăng cường công khai, minh bạch; đẩy mạnh truyền thông chính sách; tăng cường tương tác giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp và tạo nền tảng quan trọng để xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh”, ông Nguyễn Tiến Thiết cho hay.

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng thông tin thuộc phạm vi quản lý

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết Hà Nội đang bước vào giai đoạn mới của công tác quản trị đô thị khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Điều này đòi hỏi phương thức điều hành cũng phải thay đổi.

Thông tin phải được cập nhật nhanh hơn, đầy đủ hơn và thống nhất hơn. Những vấn đề phát sinh từ cơ sở phải được nắm bắt kịp thời để xử lý; phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp phải được tiếp nhận, theo dõi và phản hồi rõ trách nhiệm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng

“Việc đưa vào vận hành nền tảng dùng chung không phải để thay đổi Cổng Thông tin điện tử của thành phố hay các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị. Điều chúng ta thay đổi là cách quản trị hệ thống thông tin của chính quyền thành phố” - ông Vũ Đại Thắng nói.

Ông nhấn mạnh giá trị của nền tảng này sẽ không được đánh giá bằng số lượng trang thông tin điện tử được xây dựng hay số lượng tin, bài được đăng tải. Giá trị của nền tảng phải được thể hiện ở chất lượng phục vụ công tác quản lý nhà nước; ở việc thông tin đến với người dân nhanh hơn, chính xác hơn.

Người đứng đầu mỗi cơ quan phải chịu trách nhiệm về chất lượng thông tin thuộc phạm vi quản lý của mình; chịu trách nhiệm về việc công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách; chịu trách nhiệm về tiến độ tiếp nhận và phản hồi những vấn đề người dân, doanh nghiệp quan tâm.

"Nền tảng có thể hỗ trợ công việc nhanh hơn nhưng không thể thay thế trách nhiệm của người thực thi công vụ" - Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh.