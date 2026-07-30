Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Hoài Anh, các thứ trưởng: Nông Thị Hà, Nguyễn Hải Trung, Y Thông; Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách Cầm Văn Thanh và lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc Bộ tại Hà Nội. Dự hội nghị còn có đại diện các trường chuyên biệt: Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương và Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn.

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả công tác chỉ đạo điều hành tháng 7, đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8/2026.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang chủ trì hội nghị. Ảnh: Lê Anh Dũng

Dấu ấn trong hoàn thiện thể chế và chuyển đổi số

Báo cáo tóm tắt tại hội nghị cho thấy, trong tháng 7/2026, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã triển khai khối lượng công việc lớn, bám sát các chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ. Đáng chú ý, Bộ đã trình và Chính phủ đã ban hành Nghị định số 297/2026/NĐ-CP ngày 24/7/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ.

Về công tác tổ chức bộ máy và xây dựng pháp luật, Bộ đã chủ động đẩy nhanh tiến độ trình các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL).

Vụ Pháp chế đã hoàn thành rà soát sơ bộ hơn 700 văn bản QPPL liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo. Trong đó, Dự thảo nghị định thay thế Nghị định 05 và Nghị định 127 về công tác dân tộc đã được chuẩn bị và lấy ý kiến các bộ/ngành, dự kiến trình Chính phủ vào cuối tháng 9/2026 (sớm 1 tháng so với kế hoạch Chính phủ giao).

Vụ Tổ chức cán bộ đã hoàn thành quy định chức năng, nhiệm vụ bước 1 cho 19 đơn vị trực thuộc; ban hành Bộ chỉ tiêu đánh giá KPI cho các đơn vị quản lý nhà nước và Quy chế làm việc của Bộ.

Ông Bùi Quốc Thắng, Quyền Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Bộ Dân tộc và Tôn giáo phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Anh Dũng

Về chuyển đổi số và cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành, Bộ đã thử nghiệm nền tảng AI hỗ trợ công vụ; tổ chức tập huấn nhân lực số cho hơn 1.000 cán bộ; đồng thời quyết liệt thực hiện chiến dịch "100 ngày" xây dựng 2 CSDL chuyên ngành (đã hoàn thành tập huấn CSDL dân tộc cho 34 tỉnh, thành phố và CSDL tôn giáo cho 12 địa phương với 850 lượt học viên).

100% (58/58) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ đã đáp ứng mức độ sẵn sàng dịch vụ công trực tuyến.

Ông Hà Việt Quân, Chánh Văn phòng Quốc gia về dân tộc và miền núi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Anh Dũng

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị đã dành nhiều thời gian phân tích các tồn tại, vướng mắc.

Đáng chú ý, báo cáo do Văn phòng Quốc gia về dân tộc và miền núi tổng hợp từ kết quả kiểm tra, giám sát liên ngành về việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương đã phản ánh nhiều thực tế cần tháo gỡ.

Nhiều địa phương như Thanh Hóa, Cao Bằng, Lào Cai, Khánh Hòa, Lâm Đồng... báo cáo không đủ khả năng cân đối nguồn vốn đối ứng chương trình theo tỷ lệ quy định của Trung ương.

Một số công trình giao về cấp xã quản lý đang gặp khó khăn do cấp xã thiếu nhân lực chuyên môn và kinh phí vận hành, dẫn đến nguy cơ xuống cấp.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Lê Anh Dũng

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang ghi nhận sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong tháng 7/2026, đồng thời nhấn mạnh tinh thần làm việc cởi mở, trách nhiệm, quyết liệt để dứt điểm công việc.

Về nhiệm vụ trong tháng 8/2026 và thời gian tới, Bộ trưởng yêu cầu siết chặt kỷ cương công vụ từ cấp Bộ xuống từng đơn vị trực thuộc, nghiêm túc việc đánh giá KPI hàng tháng.

Trên cơ sở Nghị định số 297/2026/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, ban hành ngay chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc, rà soát, bố trí lại nhân sự nội bộ. Việc quy định chức năng nhiệm vụ, giao biên chế và xác định vị trí việc làm phải làm đồng thời, tuân thủ nguyên tắc chỉ đạo của Trung ương.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang giao Vụ Tổ chức cán bộ làm việc với Bộ Nội vụ nghiên cứu khung thẩm quyền, rà soát xây dựng bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chức danh cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo ở cơ sở. Đồng thời, chủ động xác định nhu cầu, lập kế hoạch để tổ chức các lớp đào tạo "cầm tay chỉ việc" thiết thực cho cán bộ cấp xã, thôn ngay trong năm 2027.

Hội nghị đánh giá kết quả công tác chỉ đạo điều hành tháng 7, đồng thời triển khai 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8/2026. Ảnh: Lê Anh Dũng

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang cũng chỉ đạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2026, bao gồm: Xây dựng thể chế và ban hành các văn bản QPPL với 1 thông tư và hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ 3 Đề án lớn trong tháng 9/2026; Siết chặt tiến độ chiến dịch "100 ngày" xây dựng 2 CSDL chuyên ngành dân tộc và tôn giáo; hoàn thiện danh mục đơn vị sự nghiệp công lập trình Chính phủ; Phối hợp các bộ, ngành hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội xem xét chủ trương sáp nhập, thống nhất các Chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030; Yêu cầu chủ đầu tư đôn đốc thi công; xử lý dứt điểm các vướng mắc, kiên quyết thay thế các nhà thầu yếu kém trong các dự án đầu tư công của Bộ; Hướng dẫn các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng pháp luật; Triển khai các thỏa thuận hợp tác với Lào, Mexico, Singapore; thực thi hiệu quả Công ước CERD và các khuyến nghị nhân quyền; Tăng cường tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.