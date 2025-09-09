Trước trình bày của Chủ tịch Tập đoàn Thuận An rằng cơ chế xin-cho ăn sâu vào suy nghĩ các nhà thầu, đại diện VKS nói, nhà nước đã có những quy định pháp luật tương đối chặt chẽ, đảm bảo đấu thầu đúng luật, nhưng bị cáo vẫn vi phạm.
Sáng nay (9/9), phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An tiếp tục với phần xét hỏi.
Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) trình bày: Qua vụ án này, bị cáo nhận thấy một số tồn tại trong công tác đấu thầu. Đó là, hiện nay, hầu như các gói thầu ngân sách đều được chỉ định nhà thầu tham gia. Đơn cử như gói thầu cầu Đồng Việt ở tỉnh Bắc Giang (cũ), bị cáo biết thông tin về gói thầu, đã chủ động mời gọi 1 số nhà thầu thành lập liên danh tham gia đấu thầu, nhưng các nhà thầu đều hỏi lại: "Thế có được sự ủng hộ của tỉnh và chủ đầu tư hay không?".
Theo lời khai của ông Hưng, khi bị cáo nói với các nhà thầu là chưa gặp lãnh đạo tỉnh thì tất cả đều từ chối tham gia.
Chủ tịch Tập đoàn Thuận An trình bày: Trong bối cảnh cơ chế xin-cho tồn tại từ rất lâu, ăn sâu vào suy nghĩ của các nhà thầu thì để tạo ra sự sòng phẳng minh bạch cho công tác đấu thầu là rất khó và mong có cơ chế sự minh bạch trong công tác đấu thầu. “Bị cáo rất mong có sân chơi bình đẳng cho các nhà thầu thoải mái lựa chọn dự án và tham gia đấu thầu, để tránh những hành vi có thể dẫn đến phạm pháp”, lời bị cáo Hưng.
Trước phần trình bày của ông Nguyễn Duy Hưng, đại diện Viện Kiểm sát nói: Nhà nước đã có những quy định pháp luật tương đối chặt chẽ, đảm bảo đấu thầu văn minh, đúng luật, công khai, những hành vi bị nghiêm cấm cũng có cả rồi, nhưng bị cáo vẫn vi phạm. Nói một cách dân dã, bị cáo đã giẫm đạp lên các quy định, không thực hiện đúng mới dẫn đến vi phạm.
Trình bày trước tòa, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An bày tỏ: "Bị cáo mong vụ án này là lời cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp đang tham gia các dự án vốn ngân sách trên toàn quốc. Họ cần chủ động tránh xa các hành vi vi phạm pháp luật và chủ động liên danh, liên kết với nhau để đấu thầu minh bạch, tạo sự yên tâm về pháp lý và an toàn cho doanh nghiệp về lâu dài".
Bị cáo Nguyễn Duy Hưng thừa nhận cáo buộc, xác nhận tất cả thiệt hại của vụ án. Thừa nhận mình là người chủ mưu, bị cáo nhận thức trách nhiệm rất lớn, xác định sẽ khắc phục triệt để hậu quả.
“Hôm qua tại tòa, vợ bị cáo trình bày về một số tài sản bị kê biên, phong tỏa, bị cáo sẽ dùng những tài sản này để khắc phục hậu quả vụ án”, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An trình bày.
Theo cáo buộc, chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước và nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo các địa phương, Bộ Giao thông vận tải (cũ) tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công dự án công trình giao thông do địa phương, Bộ làm chủ đầu tư.
Bị cáo Nguyễn Duy Hưng bị xác định là người trực tiếp đến gặp người có thẩm quyền liên quan đến chỉ đạo, triển khai thực hiện dự án/gói thầu để thỏa thuận tỷ lệ chi %; thống nhất phối hợp chỉ đạo nhân viên cấp dưới thông đồng, móc ngoặc với lãnh đạo, cán bộ Ban Quản lý dự án ở Bộ Giao thông vận tải và 4 tỉnh Bắc Giang (cũ), Tuyên Quang (cũ), Hà Nội, Quảng Ninh để giúp Tập đoàn Thuận An và liên danh tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công các dự án trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại tài sản nhà nước tổng số tiền hơn 120 tỷ đồng.
Trình bày tại tòa, bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội) mong tòa xem xét đến việc nghề của bị cáo là trợ lý lãnh đạo, “là nghề nghiệp có những rủi ro không thể lường trước”.