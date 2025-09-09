Sáng nay (9/9), phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An tiếp tục với phần xét hỏi.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) trình bày: Qua vụ án này, bị cáo nhận thấy một số tồn tại trong công tác đấu thầu. Đó là, hiện nay, hầu như các gói thầu ngân sách đều được chỉ định nhà thầu tham gia. Đơn cử như gói thầu cầu Đồng Việt ở tỉnh Bắc Giang (cũ), bị cáo biết thông tin về gói thầu, đã chủ động mời gọi 1 số nhà thầu thành lập liên danh tham gia đấu thầu, nhưng các nhà thầu đều hỏi lại: "Thế có được sự ủng hộ của tỉnh và chủ đầu tư hay không?".

Theo lời khai của ông Hưng, khi bị cáo nói với các nhà thầu là chưa gặp lãnh đạo tỉnh thì tất cả đều từ chối tham gia.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng trả lời thẩm vấn tại tòa. Ảnh: CTV

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An trình bày: Trong bối cảnh cơ chế xin-cho tồn tại từ rất lâu, ăn sâu vào suy nghĩ của các nhà thầu thì để tạo ra sự sòng phẳng minh bạch cho công tác đấu thầu là rất khó và mong có cơ chế sự minh bạch trong công tác đấu thầu. “Bị cáo rất mong có sân chơi bình đẳng cho các nhà thầu thoải mái lựa chọn dự án và tham gia đấu thầu, để tránh những hành vi có thể dẫn đến phạm pháp”, lời bị cáo Hưng.

Trước phần trình bày của ông Nguyễn Duy Hưng, đại diện Viện Kiểm sát nói: Nhà nước đã có những quy định pháp luật tương đối chặt chẽ, đảm bảo đấu thầu văn minh, đúng luật, công khai, những hành vi bị nghiêm cấm cũng có cả rồi, nhưng bị cáo vẫn vi phạm. Nói một cách dân dã, bị cáo đã giẫm đạp lên các quy định, không thực hiện đúng mới dẫn đến vi phạm.

Trình bày trước tòa, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An bày tỏ: "Bị cáo mong vụ án này là lời cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp đang tham gia các dự án vốn ngân sách trên toàn quốc. Họ cần chủ động tránh xa các hành vi vi phạm pháp luật và chủ động liên danh, liên kết với nhau để đấu thầu minh bạch, tạo sự yên tâm về pháp lý và an toàn cho doanh nghiệp về lâu dài".

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng thừa nhận cáo buộc, xác nhận tất cả thiệt hại của vụ án. Thừa nhận mình là người chủ mưu, bị cáo nhận thức trách nhiệm rất lớn, xác định sẽ khắc phục triệt để hậu quả.

“Hôm qua tại tòa, vợ bị cáo trình bày về một số tài sản bị kê biên, phong tỏa, bị cáo sẽ dùng những tài sản này để khắc phục hậu quả vụ án”, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An trình bày.