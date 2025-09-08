Chiều nay (8/9), phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An tiếp tục với phần thẩm vấn.

Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Văn Thạo (cựu Giám đốc Ban QLDA tỉnh Bắc Giang cũ) tiếp nhận sự tác động và ý kiến chỉ đạo của ông Dương Văn Thái (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang cũ), Lê Ô Pích (cựu Phó chủ tịch tỉnh Bắc Giang cũ) về việc tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An được tham gia đấu thầu, thi công dự án cầu Đồng Việt.

Sau khi tiếp nhận chỉ đạo, ông Thạo đã chỉ đạo bị cáo Đàm Văn Cường (cựu Phó Giám đốc Ban QLDA), Hoàng Thế Du (cựu Trưởng phòng QLDA giám sát CTGT 2) và Công ty tư vấn (A-ETC) thông đồng, móc ngoặc, cung cấp thông tin gói thầu, chỉnh sửa thiết kế, dự toán trước khi phê duyệt; chỉnh sửa tiêu chí hồ sơ mời thầu trước khi phát hành E-HSMT; thỏa thuận tiền “cơ chế” 3% (Thạo nhận 2%, Cường nhận 1%) với Nguyễn Duy Hưng và nhận 11 tỷ đồng, trong đó ông Thạo hưởng lợi 8 tỷ đồng của Tập đoàn Thuận An.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Thừa nhận cáo buộc cầm tiền

Trả lời thẩm vấn tại tòa, ông Nguyễn Văn Thạo trình bày, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang (cũ) là ông Dương Văn Thái có nhắc đến Tập đoàn Thuận An, nói rằng, là chỗ người quen giới thiệu doanh nghiệp này, nên cần tạo điều kiện cho Tập đoàn thực hiện dự án.

Sau đó, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng đến tận nơi tìm gặp bị cáo, nhờ tạo điều kiện cho Thuận An được trúng thầu.

“Sau khi anh Thái chỉ đạo, bị cáo có báo cáo anh Lê Ô Pích và trao đổi với những người khác tạo điều kiện cho Thuận An. Sau đó bị cáo giao cho ông Đàm Văn Cường và các phòng chuyên môn làm việc trực tiếp với Thuận An”, lời khai của ông Thạo.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, cựu Giám đốc Ban QLDA tỉnh Bắc Giang cũ thừa nhận được người của Tập đoàn Thuận An đưa cho 11 tỷ đồng. Số tiền trên, ông Thạo đưa cho ông Pích 3 tỷ đồng, 8 tỷ còn lại bị cáo dùng vào việc riêng, chi ngoại giao.

Việc đưa tiền không thỏa thuận trước với ông Nguyễn Duy Hưng, tiền nhận là 3% gói thầu, được nhận sau khi Tập đoàn Thuận An trúng thầu. Nói về cáo buộc của VKSND Tối cao, ông Thạo trình bày: “bị cáo tôn trọng cáo trạng”.

Về phần mình, bị cáo Đàm Văn Cường thừa nhận được Tập đoàn Thuận An chi cho 3,75 tỷ đồng. Số tiền này bị cáo hưởng 2,45 tỷ đồng, còn lại chi cho anh em trong Ban quản lý dự án.

Theo cáo buộc, bà Hoàng Thị Lê Hạnh (cựu Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật Tập đoàn Thuận An) thực hiện chỉ đạo của Trần Anh Quang (cựu TGĐ Tập đoàn Thuận An) trong việc tiếp nhận hồ sơ thiết kế, dự toán gói thầu số 26 Dự án đường cao tốc Tuyên Quang tại Ban QLDA Tuyên Quang; phân công nhân viên hoàn thiện hồ sơ dự thầu của cả “quân xanh” và “quân đỏ”.

Bà Hạnh còn tiếp nhận giá dự thầu, hoàn thiện hồ sơ tài chính nộp cho Ban QLDA Tuyên Quang sau thời điểm đóng thầu để đảm bảo Tập đoàn Thuận An trúng thầu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 9,8 tỷ đồng. Đối với Gói thầu số 2, Dự án cầu Vĩnh Tuy 2, bà Hạnh cũng tiếp nhận file hồ sơ dự toán từ Trần Anh Quang và phân công cán bộ làm hồ sơ dự thầu, lên danh sách theo dõi file chi tiền cho các cá nhân trong Ban QLDA Hà Nội và trình Quang duyệt chi theo từng đợt.

Sau đó bà Hạnh hoặc các nhân viên cấp dưới trực tiếp đưa tiền cho các cá nhân của Ban QLDA, giúp Tập đoàn Thuận An và liên danh trúng thầu Gói thầu số 2 trái quy định.

Tại tòa, bị cáo Hạnh cho rằng một số nội dung cáo trạng chưa đúng. Bị cáo khai có nhận chỉ đạo của bị cáo Trần Anh Quang để làm hồ sơ "quân xanh, quân đỏ".

“Khi được phân công, tôi rất bất ngờ nhưng rồi tôi cũng phân công cho nhân viên làm hồ sơ”, lời khai bà Hạnh.

Bà Hạnh không thừa nhận hành vi đã tiếp nhận hồ sơ thiết kế, dự toán gói thầu số 26 Dự án đường cao tốc Tuyên Quang. Bà Hạnh cho rằng bản thân chỉ tiếp nhận file hồ sơ dự toán và sau đó đưa vào file excel làm hồ sơ dự toán, tính số tiền phần trăm chi cho Ban QLDA.

Theo lời khai của bà Hạnh, bị cáo không biết việc Thuận An đưa tiền cho Ban QLDA, chỉ sau này khi làm việc với CQĐT mới biết.