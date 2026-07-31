Ngày 31/7, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác sử dụng sản phẩm thép cho các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh với các doanh nghiệp, chủ đầu tư và đối tác.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã giới thiệu về năng lực sản xuất, hệ thống quản lý và kiểm soát chất lượng, các dòng sản phẩm thép chủ lực cùng khả năng đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các công trình, dự án quy mô lớn.

Đại diện doanh nghiệp cam kết cung cấp sản phẩm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu, đảm bảo chất lượng, tiến độ và chủng loại. Đồng thời, Gang thép Thái Nguyên sẽ áp dụng chính sách giá cạnh tranh, cơ chế hợp tác linh hoạt, tăng cường dịch vụ hậu mãi, hỗ trợ kỹ thuật và chăm sóc khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác với các đối tác.

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu tại chương trình. Ảnh: Mạnh Thắng

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trong quá trình đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và từng bước khẳng định vị thế, uy tín thương hiệu trên thị trường thép trong nước.

Ông cũng bày tỏ mong muốn doanh nghiệp tiếp tục vượt qua khó khăn, phát triển bền vững, xứng đáng là “đứa con đầu lòng” của ngành luyện kim Việt Nam, giữ gìn và phát huy giá trị của một thương hiệu thép mang tầm quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các doanh nghiệp, chủ đầu tư ưu tiên sử dụng sản phẩm thép do Gang thép Thái Nguyên sản xuất nếu đáp ứng đầy đủ yêu cầu về chất lượng, tiến độ và giá thành hợp lý, đồng thời chú trọng phát triển các dịch vụ sau bán hàng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Việc ưu tiên sử dụng thép sản xuất trong nước không chỉ góp phần nâng cao sản lượng, mở rộng thị trường tiêu thụ cho doanh nghiệp mà còn tạo động lực để phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế địa phương.

Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã ký kết biên bản hợp tác cung cấp sản phẩm thép với 14 doanh nghiệp và chủ đầu tư. Tổng sản lượng thép dự kiến tiêu thụ theo các thỏa thuận đạt 168.000 tấn. Thỏa thuận được kỳ vọng tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp sản xuất với các đơn vị thi công, mở rộng đầu ra cho thép sản xuất trong nước và tạo thêm động lực cho ngành luyện kim, kinh tế địa phương.