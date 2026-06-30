Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, kết cấu hạ tầng là một trong ba đột phá chiến lược của đất nước nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Trong đó, hệ thống đường bộ cao tốc giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối vùng, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và nhà đầu tư thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Vũ Thành

Theo Phó Thủ tướng, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đặt ra mục tiêu đến năm 2030, cả nước có khoảng 5.000km đường bộ cao tốc. Dự án cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới dài gần 100km với tổng mức đầu tư hơn 21.228 tỷ đồng là mắt xích quan trọng trên tuyến Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng.

Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ nâng cao năng lực vận tải, rút ngắn thời gian lưu thông, giảm chi phí logistics, đồng thời mở rộng không gian phát triển cho toàn khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm dự án triển khai đúng quy hoạch, tiến độ và chất lượng.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, ông đề nghị tập trung giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng và các điều kiện phục vụ thi công.

Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý, cao tốc không chỉ là công trình giao thông mà phải trở thành hành lang kinh tế của cả vùng. Các địa phương cần chủ động quy hoạch, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, logistics, đô thị, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến dọc tuyến để khai thác tối đa hiệu quả của dự án.

Ông cũng đề nghị các nhà đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu huy động đầy đủ nguồn lực, ứng dụng công nghệ hiện đại, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Vũ Thành

Khẳng định Chính phủ sẽ luôn đồng hành cùng dự án, Phó Thủ tướng cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu đầu tư đồng bộ các đoạn còn lại của tuyến CT.07, từng bước hoàn thiện cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng theo quy hoạch, đồng thời tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, phát huy hiệu quả mô hình hợp tác công - tư (PPP) để huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường khẳng định địa phương sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án. Tỉnh cam kết xử lý kịp thời mọi khó khăn, vướng mắc theo tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả", tạo điều kiện thuận lợi nhất để công trình hoàn thành đúng tiến độ.

Mô hình nút giao cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới sau khi được hoàn thành. Ảnh: NĐT

Dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới do liên danh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành, Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Nguyên Minh và Công ty CP Đầu tư và Phát triển Indel thực hiện.

Tuyến cao tốc đi qua Hà Nội, Bắc Ninh và Thái Nguyên với tổng chiều dài khoảng 99km. Điểm đầu tuyến kết nối với đường Vành đai 3 tại xã Thư Lâm (Hà Nội), điểm cuối nối với cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn tại nút giao Thanh Bình (Thái Nguyên).

Theo thiết kế, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên được đầu tư hoàn chỉnh với quy mô 6 làn xe, nền đường rộng 34,5m, tốc độ 100km/h. Đoạn Thái Nguyên - Chợ Mới duy trì quy mô 4 làn xe; phần lớn tuyến có tốc độ thiết kế 100km/h, riêng đoạn qua địa hình đồi núi phức tạp áp dụng tốc độ 80km/h.

Lý do cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chưa được chạy tốc độ tối đa 120 km/h Dù được mở rộng lên 6 làn xe và là tuyến cao tốc có lưu lượng phương tiện lớn nhất khu vực phía Bắc, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hiện chỉ khai thác tối đa 100 km/h, thấp hơn so với tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình được khai thác 120 km/h.



