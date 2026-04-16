Việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh và Viện Hàng hải Đông Bắc Mỹ (NMI - Hoa Kỳ) mở ra giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn và toàn diện.

Nội dung hợp tác không chỉ tập trung vào quy hoạch hạ tầng cảng nước sâu, phát triển mô hình cảng thông minh, mà còn hướng tới các giải pháp quản lý hàng hải phát thải thấp, góp phần bảo vệ nghiêm ngặt di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Đây cũng là sự kiện quan trọng góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác kinh tế ngày càng sâu sắc giữa các đối tác Hoa Kỳ và Việt Nam nói chung, tỉnh Quảng Ninh nói riêng.

Tại buổi lễ, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: Kinh tế biển là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong đó, cảng Con Ong - Hòn Nét là động lực, ưu tiên đầu tư và thực hiện theo mô hình hợp tác công tư PPP nhằm từng bước kiến tạo hệ sinh thái kinh tế biển đa ngành theo hướng tăng trưởng xanh, hiện đại và bền vững.

Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Công

Cũng theo ông Khắng, cảng biển Con Ong - Hòn Nét nằm ở phía Nam vịnh Bái Tử Long, khu vực này được các hòn đảo bao bọc, tạo nên một vùng nước sâu tự nhiên, kín gió và che chắn tốt. Vì vậy, cảng hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành một trung tâm logistics hiện đại và cửa ngõ giao thương quốc tế của khu vực phía Bắc. Đồng thời khu vực này rất lý tưởng để hình thành hệ thống cảng nước sâu có khả năng tiếp nhận tàu container đến 100 nghìn tấn và tàu hàng rời lên đến 200 nghìn tấn.

"Cảng có vị trí kết nối đa phương thức thông qua trục quốc lộ 18, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn – Móng Cái, sân bay quốc tế Vân Đồn và sân bay Gia Bình (Bắc Ninh). Quy hoạch tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái kết nối trực tiếp xuống cảng qua ga Cẩm Phả 2, tiếp cận ngay luồng hàng hải công cộng để kết nối thuận lợi ra phía biển", Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh hoan nghênh Viện Nghiên cứu Hàng hải Đông Bắc Mỹ và các nhà đầu tư quan tâm đề xuất nghiên cứu đầu tư xây dựng cảng Con Ong - Hòn Nét phát triển theo hướng toàn cầu, trở thành cảng biển đồng bộ, hiện đại hàng đầu Việt Nam.

Thông qua mạng lưới của NMI, Quảng Ninh kỳ vọng sẽ tiếp cận hiệu quả dòng vốn từ các nhà đầu tư Hoa Kỳ và các quỹ hàng hải toàn cầu.