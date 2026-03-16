UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu.

Theo đó, nhà đầu tư trúng thầu là Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco – Công ty TNHH Cảng biển Hateco – APM Terminals B.V. (Hà Lan).

Dự án được triển khai tại phường Hải Vân, với quy mô khoảng 172ha, gồm 146ha vùng đất và gần 26ha vùng nước trước bến. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 45.268 tỷ đồng.

Công suất thiết kế tổng thể của cảng đạt khoảng 5,7 triệu TEU/năm (tương đương khoảng 74 triệu tấn hàng hóa/năm). Trong đó, giai đoạn đến năm 2030 dự kiến đạt sản lượng từ 14,25 – 36,3 triệu tấn/năm.

Khu vực cảng Liên Chiểu.

Theo quy hoạch, dự án sẽ xây dựng 8 bến container với tổng chiều dài cầu cảng 2.750m, có khả năng tiếp nhận tàu container sức chở đến 18.000 TEU. Bên cạnh đó, cảng cũng bố trí bến sà lan tiếp nhận tàu đến 5.000 tấn để phục vụ gom, chia hàng, góp phần giảm tải cho đường bộ và giảm chi phí logistics.

Dự án dự kiến triển khai từ quý 4/2025 đến quý 1/2036. Trong giai đoạn 1 (2025 – 2028), sẽ xây dựng và đưa vào khai thác ít nhất 2 bến cảng, cùng hệ thống hậu phương cảng và các công trình phụ trợ đồng bộ, tạo nền tảng mở rộng toàn bộ dự án trong các giai đoạn tiếp theo...

Dự án Bến cảng Liên Chiểu gồm hai hợp phần. Trong đó, hợp phần A – cơ sở hạ tầng dùng chung có tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương và thành phố. Hợp phần này đã được khởi công cuối năm 2022 và hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Hợp phần B được kêu gọi đầu tư bằng nguồn vốn tư nhân để xây dựng các bến cảng và được giao cho liên danh nhà đầu tư triển khai.