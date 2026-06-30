Tại hội nghị, tỉnh Quảng Ninh đã công bố 5 quy hoạch chiến lược gồm: Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075; Quyết định công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại 1; Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển Quảng Yên đến năm 2050; Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó, quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 được xác định là đồ án quy hoạch có ý nghĩa chiến lược, mở ra không gian phát triển mới của tỉnh sau khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh trao quyết định quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, quyết định công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại 1 cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Phạm Công

Điểm mới nổi bật là lần đầu tiên tỉnh định hình phát triển toàn bộ không gian đô thị theo một chỉnh thể thống nhất, với mô hình đa đô thị, đa trung tâm, đa cực phát triển, tổ chức không gian phát triển theo cấu trúc "3 hành lang phát triển, 4 vùng kinh tế - xã hội, 5 trung tâm động lực". Giai đoạn năm 2030-2050, quy hoạch hướng tới xây dựng Quảng Ninh trở thành đô thị hiện đại, thông minh, xanh và bền vững; cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế biển, du lịch, logistics, công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.

Đáng chú ý, quy hoạch bổ sung nhiều hành lang kinh tế và các trục giao thông đối ngoại chiến lược, mở rộng không gian phát triển về phía Tây, phía Đông và khu vực ven biển; tăng cường liên kết với vùng thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng và khu vực Đông Bắc.

Cùng với đó, Quảng Ninh chính thức được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại 1 là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của tỉnh.

Từ nền tảng của đô thị loại 1, Quảng Ninh có thêm điều kiện để hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng hiện đại, nâng cao năng lực thu hút đầu tư và sức cạnh tranh, tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục xây dựng thành phố Quảng Ninh trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đề nghị tỉnh khẩn trương cụ thể hóa các quy hoạch bằng các chương trình, kế hoạch và dự án trọng điểm; phát triển đô thị theo hướng xanh, thông minh, bền vững; đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông và hạ tầng số; tăng cường quản lý kiến trúc, cảnh quan, bảo vệ môi trường, gìn giữ các giá trị di sản, gắn phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cam kết tỉnh sẽ khẩn trương cụ thể hóa các quy hoạch thành các chương trình, kế hoạch, dự án trọng điểm; đẩy mạnh số hóa, công khai quy hoạch, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng các cơ chế, chính sách đột phá để huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng phát biểu tại hội nghị

Tỉnh quyết tâm tổ chức thực hiện hiệu quả các quy hoạch đã được phê duyệt, hiện thực hóa kỳ vọng và sự tin tưởng của Trung ương, đưa Quảng Ninh phát triển xứng tầm là cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc, trung tâm kinh tế biển quốc gia, trở thành thành phố Quảng Ninh theo định hướng quy hoạch đã được phê duyệt.