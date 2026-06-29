Chiều 29/4, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra, khảo sát tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng tại dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (đoạn từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật).

Trong quá trình kiểm tra dự án, ông Được yêu cầu đơn vị thi công và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị phối hợp nghiên cứu cải tiến phương pháp thi công, rút ngắn tối đa thời gian xây dựng nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.

Toàn dự án phải hướng tới mốc hoàn thành vào cuối năm 2027. Nếu đạt tiến độ này, thành phố sẽ có cơ chế khen thưởng cho các tập thể liên quan.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được kiểm tra, khảo sát tại dự án rạch Xuyên Tâm

Chủ tịch UBND TP cũng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của hệ thống chính trị tại 4 phường liên quan trực tiếp dự án gồm phường Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, Gia Định, An Nhơn. Ông gửi lời cảm ơn người dân dọc tuyến kênh đã đồng thuận bàn giao đất đai, nhà cửa.

Ông Được cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM đã xác định 4 chương trình đột phá trọng tâm: Giải quyết ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường, chỉnh trang đô thị và phát triển nguồn nhân lực, theo định hướng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển bền vững thành phố. Trong đó, đề án di dời, xóa nhà trên và ven kênh rạch là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

"Chỉ tiêu ban đầu của Nghị quyết là di dời khoảng 20.000 căn nhà ven kênh rạch, đạt tỉ lệ 50%. Tuy nhiên, sau hơn một năm triển khai, trước sự đồng thuận lớn từ người dân, lãnh đạo thành phố đã quyết định nâng chỉ tiêu lên 100%, giải quyết dứt điểm toàn bộ gần 40.000 căn nhà trên và ven kênh rạch", lãnh đạo UBND TPHCM thông tin.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tặng quà biểu dương tinh thần trách nhiệm trong công tác giải phóng mặt bằng của phường Bình Thạnh. Ảnh: Nguyễn Huế

Tại buổi làm việc, ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thạnh cho biết, địa phương có 874 hộ dân bị ảnh hưởng và đã đạt 100% đồng thuận bàn giao mặt bằng trước thời hạn 30/6.

"Phường Bình Thạnh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, huy động cả hệ thống chính trị tuyên truyền, vận động đến từng hộ dân. Lực lượng nhân sự khu phố đã "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để vận động người dân, tạo nên sự đồng thuận lớn", ông Tuất chia sẻ.

Theo đó, chính sách tái định cư đối với các hộ dân nằm trong dự án trên địa bàn phường được áp dụng linh hoạt với 3 hình thức: nền đất, căn hộ chung cư và nhà ở xã hội. Phường Bình Thạnh đang xây dựng khu nhà ở xã hội quy mô gần 900 căn ngay trên địa bàn để phục vụ tái định cư cho dự án.

Mặt bằng dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm qua 4 phường đã được bàn giao đạt tỉ lệ 100%. Ảnh: Nguyễn Huế

4 phường đã giao 100% mặt bằng sạch

Ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM cho biết, các địa phương bàn giao mặt bằng đến đâu, chủ đầu tư tiếp nhận và tổ chức thi công ngay đến đó.

Tốc độ này vừa là thuận lợi vừa là áp lực lớn, buộc đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân trong quá trình thi công. Chủ đầu tư cũng đang làm việc với các nhà thầu để xây dựng biểu đồ tiến độ chi tiết, sẵn sàng tổ chức tăng ca, tăng kíp nhằm bù lại thời gian chậm trễ trước đó do các yếu tố khách quan.

Dự án được chia thành 3 gói thầu xây lắp: gói XL3 (qua phường An Nhơn và Bình Lợi Trung) đang ở giai đoạn hoàn thiện, dự kiến hoàn thành vào tháng 11, được kỳ vọng trở thành "hình mẫu trực quan" cho diện mạo các đoạn tuyến còn lại. Ngay sau khi gói XL3 hoàn thành, chủ đầu tư sẽ tập trung nhân lực, máy móc để bứt tốc hai gói thầu XL1 và XL2.

Chủ tịch UBND TPHCM dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra, khảo sát dự án. Ảnh: Nguyễn Huế

Sau khi hoàn thành dự án rạch Xuyên Tâm, thành phố sẽ tiếp tục dồn nguồn lực cho các tuyến kênh rạch còn lại, trọng tâm giai đoạn tới là quận 8 và quận 4; đầu tư đồng bộ hệ thống bờ kè, hạ tầng kỹ thuật và bố trí nơi tái định cư tốt hơn cho người dân.

"Mục tiêu cao nhất của chúng ta là giải tỏa triệt để nhà ổ chuột ven kênh, trả lại không gian cảnh quan xanh - sạch - đẹp, quyết tâm xây dựng TPHCM trở thành một siêu đô thị hiện đại, văn minh, nghĩa tình và là một thành phố đáng sống", Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.