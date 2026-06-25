Đại hội có sự tham gia của 791 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho gần 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc
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Trình bày diễn văn khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, đại hội diễn ra vào thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới, với những động lực phát triển mạnh mẽ từ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Đây cũng là thời điểm các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đang ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 11. Bối cảnh đó đặt ra cho tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam những yêu cầu mới, nhiệm vụ mới, đồng thời mở ra nhiều cơ hội để thanh niên trưởng thành, cống hiến và khẳng định mình.

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Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trình bày diễn văn khai mạc

Trước yêu cầu đó, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn về nội dung và phương thức hoạt động; sáng tạo, hấp dẫn, thiết thực, hiệu quả hơn; gần gũi hơn với nhịp sống, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên trong thời đại mới.

Tổ chức Đoàn cần tiếp tục phát huy vai trò là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, là môi trường để cán bộ Đoàn rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác và năng lực chuyên môn; xây dựng lớp thanh niên tiên phong, giàu tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo.

Đại hội lần này có trách nhiệm tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thảo luận và quyết định những vấn đề lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ tới; góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin, chăm lo tốt hơn cho thanh niên, động viên, cổ vũ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao năng lực hội nhập, làm chủ khoa học, công nghệ; tạo chuyển biến rõ nét trong phòng ngừa vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội trong thanh thiếu nhi.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bí thư thường trực Ban chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết trình bày tóm tắt báo cáo chính trị trình đại hội.

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Bí thư thường trực Ban chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết trình bày báo cáo chính trị trình đại hội

Nhiệm kỳ 2026-2031 là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi đất nước bước vào chặng đường phát triển mới, hướng tới các dấu mốc 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 100 năm thành lập nước và 100 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đây cũng là giai đoạn khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế tác động sâu sắc đến mô hình phát triển, cơ cấu lao động, phương thức học tập, làm việc và đời sống tinh thần của thanh thiếu nhi.

Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu tổ chức Đoàn phải đổi mới không chỉ về nội dung hoạt động, mà còn là đổi mới tư duy tổ chức phong trào, phương thức tập hợp và năng lực dẫn dắt thanh niên trong kỷ nguyên mới.

Đại hội xác định khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ là: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự đại hội
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Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dự đại hội
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu
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Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị dự đại hội
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Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự đại hội
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên trọng thể đại hội 
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