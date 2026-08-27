Doanh nghiệp chỉ rõ những điểm nghẽn

Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026 của tỉnh Thanh Hóa, với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng”, có sự tham dự của hơn 200 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ông Tô Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đề nghị doanh nghiệp nói thẳng, nói thật, nêu rõ những vấn đề cần chính quyền tháo gỡ. Các sở, ban, ngành, địa phương phải trả lời trực tiếp, không né tránh, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý.

Cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa tập trung kiến nghị tỉnh tháo gỡ những khó khăn đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Trong đó, nổi bật là nguồn cung và giá vật liệu xây dựng, giải ngân và thanh toán vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, đất đai, quy hoạch và phát triển khu, cụm công nghiệp.

Hơn 200 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tham dự Hội nghị. Ảnh: Lê Dương

Doanh nghiệp đề nghị tỉnh xử lý dứt điểm tình trạng chậm thanh toán, nợ đọng xây dựng cơ bản; đồng thời nâng cao tính chính xác trong xác định giá, trữ lượng và khả năng cung ứng vật liệu.

Đối với các dự án chậm giải phóng mặt bằng, doanh nghiệp đề nghị phân định rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý của từng cơ quan, hạn chế phát sinh chi phí và kéo dài tiến độ.

Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng tỉnh có cơ chế đột phá thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tháo gỡ vướng mắc về đất đai, thủ tục đầu tư, giáo dục, du lịch; đồng thời phát triển logistics, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp trong tỉnh với các nhà máy, dự án lớn.

Điểm chung trong các ý kiến là mong muốn chính quyền chuyển mạnh từ tư duy “giải quyết thủ tục” sang “đồng hành cùng doanh nghiệp”, xây dựng đầu mối điều phối xuyên suốt, rút ngắn quy trình và tăng cường đối thoại thường xuyên.

Ông Mai Văn Minh, Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng Thương mại Minh Hương nêu những khó khăn cần tỉnh tháo gỡ. Ảnh: Lê Dương

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cũng đề nghị được tham gia sâu hơn vào phản biện chính sách, giám sát việc giải quyết kiến nghị, góp phần xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi.

Điểm nghẽn lớn nhất là khâu thực thi

Tiếp thu các ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời khẳng định những kiến nghị được nêu đều xuất phát từ thực tiễn và cần tập trung tháo gỡ.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, “điểm nghẽn” lớn nhất hiện nay không hẳn nằm ở cơ chế, chính sách mà ở khâu tổ chức thực thi. Phần lớn kiến nghị của doanh nghiệp không phải xin thêm cơ chế, ưu đãi mà đề nghị tỉnh giải quyết công việc đúng quy định, đúng thẩm quyền và đúng thời hạn.

“Thanh Hóa không cạnh tranh bằng ưu đãi, mà bằng chất lượng phục vụ”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Ông yêu cầu các sở, ngành, địa phương giải quyết đến cùng từng kiến nghị của doanh nghiệp, không để rơi vào khoảng trống trách nhiệm; trả lời rõ, hướng dẫn một lần, giải quyết nhanh; tập trung khơi thông các nguồn lực đang bị ách tắc và nghiêm cấm sách nhiễu, phiền hà.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: “Doanh nghiệp cần là chính quyền có mặt, doanh nghiệp phát triển thì Thanh Hóa phát triển”. Ảnh: Lê Dương

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị doanh nghiệp chấp hành đúng pháp luật, đầu tư thực chất, thực hiện đầy đủ các cam kết; chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, không để chậm trễ do nguyên nhân từ phía doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định chính quyền sẽ đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp về cơ chế, hạ tầng số, đào tạo nhân lực và làm cầu nối để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị.

Với thông điệp “Nghĩ cùng doanh nghiệp - Làm cùng doanh nghiệp - Thành công cùng doanh nghiệp”, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng khẳng định Thanh Hóa sẽ tháo gỡ đến cùng cho doanh nghiệp.

“Doanh nghiệp cần là chính quyền có mặt, doanh nghiệp phát triển thì Thanh Hóa phát triển”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Ông cũng bày tỏ tin tưởng sự đồng hành giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp sẽ góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số” năm 2026, tạo nền tảng cho giai đoạn 2026-2030, góp phần đưa Thanh Hóa vào nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước.