Chiều ngày 26/6/2026, UBND phường Thiên Hương (Hải Phòng) tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo chính quyền địa phương với các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn năm 2026.

Hội nghị diễn ra trong không khí thẳng thắn, cởi mở, thể hiện tinh thần cầu thị của chính quyền địa phương trong việc lắng nghe, tiếp thu và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị kinh tế.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Thiên Hương, đại diện Công an TP. Hải Phòng và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tại buổi đối thoại

Đây là diễn đàn quan trọng để chính quyền và doanh nghiệp cùng trao đổi, chia sẻ thông tin, từ đó xây dựng các giải pháp thiết thực nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường theo hướng bền vững.

Hiện nay, trên địa bàn phường Thiên Hương đang có hơn 30 doanh nghiệp, cùng khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, các hợp tác xã, hộ kinh doanh đang hoạt động, đóng góp quan trọng vào ngân sách và giải quyết việc làm tại địa phương.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp và hộ kinh doanh đã tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, tập trung vào bốn nhóm vấn đề trọng tâm gắn liền với đời sống dân sinh và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong đó, nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính, hướng dẫn rõ ràng hơn về mức áp thuế cũng như các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong tiếp cận quỹ đất ổn định, bền vững để mở rộng đầu tư và phát triển sản xuất.

Ông Nguyễn Công Diễn - Chủ tịch UBND phường Thiên Hương chủ trì hội nghị

Bên cạnh đó, công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt cũng được các đại biểu đặc biệt quan tâm. Nhiều ý kiến mong muốn địa phương nghiên cứu các giải pháp tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường, đồng thời giảm thiểu chi phí xử lý rác thải cho doanh nghiệp.

Một nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là việc triển khai các quy định mới về phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở sản xuất, kho bãi. Các doanh nghiệp đề nghị cơ quan chức năng tăng cường hướng dẫn, tập huấn, giải đáp cụ thể các quy định mới để các đơn vị thực hiện đúng quy định, đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất, kinh doanh, đồng thời hạn chế những khó khăn phát sinh khi áp dụng.

Công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường cũng được các đại biểu đề cập. Các ý kiến thống nhất cho rằng việc thực hiện đồng bộ các giải pháp sẽ góp phần xây dựng cảnh quan đô thị văn minh, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển, lưu thông hàng hóa và phát triển thương mại trên địa bàn.

Ông Nguyễn Trọng Tài - Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng phường Thiên Hương trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp

Với tinh thần trách nhiệm và cầu thị, lãnh đạo UBND phường Thiên Hương cùng đại diện các cơ quan chuyên môn đã trực tiếp lắng nghe, giải trình và trả lời cụ thể từng nhóm ý kiến ngay tại hội nghị. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, các cơ quan chức năng đã đưa ra phương án xử lý và cam kết giải quyết trong thời gian sớm nhất. Những vấn đề cần xin ý kiến cấp trên cũng được tổng hợp đầy đủ để kiến nghị, xem xét theo quy định.

Hội nghị đối thoại năm 2026 một lần nữa khẳng định quyết tâm của phường Thiên Hương trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, tạo động lực phát triển kinh tế tư nhân ngày càng lớn mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương.

Thế Định