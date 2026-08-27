Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương cùng hơn 200 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng khẳng định quan điểm: Doanh nghiệp phát triển thì kinh tế phát triển. Chính quyền tỉnh không cạnh tranh bằng ưu đãi mà bằng chất lượng phục vụ.

Theo đó, Thanh Hóa xác định phương châm phục vụ doanh nghiệp là “nhanh hơn trong giải quyết công việc - rõ hơn trong hướng dẫn, trả lời - giữ lời trong thực hiện cam kết”.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Dương

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo rà soát, nhận diện và xử lý các điểm nghẽn thuộc thẩm quyền; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Tại hội nghị, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổng hợp 6 nhóm vấn đề được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm.

Chủ tịch tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương trả lời trực tiếp, đúng trọng tâm, không né tránh, không đùn đẩy; đồng thời làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý.

“Đã giao việc phải rõ người; đã nhận việc phải rõ thời hạn; đã cam kết phải có kết quả. Việc thuộc thẩm quyền phải xử lý ngay; việc vượt thẩm quyền phải chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết”, ông Dũng nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Lê Dương

Chủ tịch Tô Anh Dũng yêu cầu sau hội nghị, Văn phòng UBND tỉnh làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo lãnh đạo tỉnh. Kết quả xử lý phải được thông tin, công khai để doanh nghiệp biết, theo dõi và kiểm chứng.

Ông Dũng cho biết, hội nghị hôm nay sẽ không chỉ dừng lại ở trao đổi, chia sẻ mà phải chuyển từ đối thoại sang hành động, từ cam kết sang kết quả; xác định đúng điểm nghẽn, rõ trách nhiệm và thống nhất cách làm.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đây cũng là giải pháp góp phần khơi thông nguồn lực, tạo không gian phát triển cho doanh nghiệp và thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Thanh Hóa trong năm 2026.