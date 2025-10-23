Theo đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu chủ động phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM rà soát, kiểm tra dữ liệu hồ sơ mà Văn phòng Chính phủ đã công khai TTHC và tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến nộp từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Cán bộ giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân, doanh nghiệp - Ảnh: Trang tin điện tử Đảng bộ TPHCM

Cụ thể, từ ngày 1 đến 30/9, TPHCM có 323.006 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Tuy nhiên, hồ sơ trực tuyến chậm được tiếp nhận là 28.671 và 4.865 hồ sơ đang xử lý quá hạn.

Theo Điều 17, Điều 18 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP của Chính phủ, nếu quá 1 ngày làm việc mà hồ sơ trực tuyến không được tiếp nhận thì bị xem là chậm được tiếp nhận theo quy định.

Chưa kể, theo kết quả kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quý 3/2025 của UBND thành phố, có 44.061 hồ sơ giải quyết quá hạn.

Do đó, UBND TPHCM chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Xử lý dứt điểm các hồ sơ chậm tiếp nhận, hồ sơ trễ hạn tại đơn vị theo đúng quy định; thực hiện thư xin lỗi người dân, doanh nghiệp đối với các hồ sơ trễ hạn; nhắc nhở, chấn chỉnh đối với công chức, viên chức liên quan. Thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 31/10.

Trong trường hợp chưa thống nhất về thông tin, dữ liệu hồ sơ thực hiện tiếp nhận và giải quyết giữa Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC của thành phố, thì Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có giải pháp cụ thể khắc phục.

Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số thành phố có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp xã rà soát số liệu về tiếp nhận hồ sơ, xử lý hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC của thành phố và báo cáo kết quả cho UBND thành phố định kỳ hàng tháng.