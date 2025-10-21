TPHCM tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong cả nước về chuyển đổi số, giữ vững nhóm dẫn đầu chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2024 do Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố.

Theo công bố này, DTI năm 2024 được đánh giá theo hai nhóm 63 tỉnh, thành (trước sáp nhập) và 34 tỉnh, thành (sau sáp nhập). Trong nhóm 63 tỉnh, thành, TPHCM dẫn đầu tuyệt đối, đồng thời, đứng thứ tư trong nhóm 34 tỉnh, thành hợp nhất.

Người dân, doanh nghiệp tham quan không gian sáng tạo và trải nghiệm chuyển đổi số TPHCM. Ảnh: HCMCPV

Thành phố đạt điểm cao ba trụ cột cốt lõi của DTI là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Kết quả ấn tượng này không chỉ minh chứng cho nỗ lực đồng bộ của toàn hệ thống chính trị mà còn ghi nhận khả năng thích ứng vượt trội của “siêu đô thị” trong năm đầu tiên áp dụng mô hình hành chính mới sau sáp nhập.

Cụ thể, thành phố dẫn đầu cả nước ở các tiêu chí về nhận thức số và thể chế số, duy trì vị trí cao ở các lĩnh vực hạ tầng số, kinh tế số và hoạt động xã hội số.

Về chính quyền số, TPHCM đã đưa vào vận hành các nền tảng số dùng chung thống nhất, cung cấp tổng cộng 1.996 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có tới 1.778 dịch vụ đạt mức toàn trình. Điều này cho thấy nỗ lực lớn trong việc đồng bộ hóa hệ thống dữ liệu và vận hành chính quyền số hiệu quả, hướng tới mô hình chính quyền kiến tạo và phục vụ dựa trên dữ liệu.

Đối với kinh tế số, vai trò tiên phong của thành phố thể hiện rõ khi lĩnh vực này đã đóng góp tới 22% vào GRDP năm 2024 và dự kiến sẽ tăng lên 25% vào năm 2025. Kết quả này là nền tảng để thành phố tự tin đặt mục tiêu tham vọng hơn, đưa kinh tế số chiếm 30-40% GRDP vào năm 2030.

Về xã hội số, thành phố tạo ra một nền tảng vững chắc khi 100% người dân đã có danh tính số và tài khoản định danh điện tử, tạo thuận lợi tối đa cho việc sử dụng các dịch vụ công và tiện ích số. Song song đó, việc phát triển các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), chip bán dẫn và blockchain được đẩy mạnh. Có thể minh chứng bằng thứ hạng 30 thế giới về blockchain của TPHCM.

Nhận định về kết quả này, tiến sĩ Trần Quý, Viện trưởng Viện Kinh tế số Việt Nam đánh giá: “Kết quả DTI 2024 cho thấy khả năng thích ứng và năng lực quản trị vượt trội của TPHCM. Việc giữ vững vị trí trong top đầu dù quy mô quản lý tăng vọt sau sáp nhập là một thành tích ấn tượng”.

Ông Trần Quý cũng nhấn mạnh mục tiêu kinh tế số chiếm 30-40% GRDP vào năm 2030 là “một con số rất tham vọng” cho thấy vai trò dẫn dắt của thành phố trong việc tạo ra giá trị gia tăng cao cho nền kinh tế.

Để hiện thực hóa khát vọng trở thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo đạt chuẩn quốc tế vào năm 2030, TPHCM xác định sẽ tập trung vào các giải pháp trọng tâm, gồm hoàn thiện quản trị dựa trên dữ liệu, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như Trung tâm siêu dữ liệu AI gần 2 tỷ USD từ tập đoàn G42 (UAE); đột phá về cơ chế chính sách để thu hút đầu tư và đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao.

Với hơn 55% lập trình viên cả nước đang làm việc tại đây, nguồn nhân lực chính là nền tảng vững chắc nhất để thành phố duy trì và nâng cao vị thế trên bản đồ công nghệ khu vực và thế giới.

Dù còn đối mặt với một số thách thức về hạ tầng và tiến độ dự án, TPHCM đang tiếp tục hoàn thiện các giải pháp trọng điểm. Mục tiêu cuối cùng là duy trì vị thế tiên phong, hướng tới xây dựng một đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, nơi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực trung tâm cho phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.