Liên quan đến quyết định khởi tố đối với một số cá nhân là lãnh đạo của tập đoàn ngày 15/5, trong thông cáo báo chí vừa phát đi, Công ty CP Tập đoàn PC1 (PC1) cho biết, với tinh thần thượng tôn pháp luật, PC1 luôn tôn trọng và phối hợp đầy đủ với các cơ quan chức năng trong quá trình làm việc.

Đồng thời, PC1 cũng thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định, liên tục, đúng quy định.

Theo doanh nghiệp này, các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện để tập đoàn ủy quyền công việc từ các cá nhân vi phạm cho đội ngũ nhân sự chủ chốt. Nhờ đó, hoạt động quản trị và vận hành doanh nghiệp không bị gián đoạn, PC1 cho hay.

PC1 cho biết các mảng kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp vẫn đang được vận hành độc lập, do đó hoạt động sản xuất kinh doanh tại các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, vận hành nhà máy và các dự án trong và ngoài nước hiện chưa ghi nhận gián đoạn đáng kể.

Theo doanh nghiệp, các công trình, dự án và nhà máy vẫn duy trì hoạt động; các nghĩa vụ với khách hàng, đối tác, ngân hàng, nhà đầu tư và người lao động tiếp tục được thực hiện theo cam kết.

Trụ sở Tập đoàn PC1.

Như VietNamNet đưa tin, trước đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 công bố thông tin bất thường liên quan việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo doanh nghiệp để điều tra các hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Theo nội dung công bố, có 7 cá nhân bị khởi tố, tạm giam. Trong đó, ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT PC1, bị điều tra về các hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Cùng bị khởi tố, điều tra với các cáo buộc trên còn có ông Vũ Ánh Dương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PC1; ông Nguyễn Minh Đề - Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc công ty, đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh; bà Trần Thị Minh Việt - Kế toán trưởng.

Ông Võ Hồng Quang - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc; ông Đặng Quốc Trường - Phó Tổng giám đốc, hiện bị áp dụng biện pháp tạm giam.

Ông Trịnh Ngọc Anh - Phó Tổng giám đốc PC1, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoáng sản Tấn Phát, bị điều tra về vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.