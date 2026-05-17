Chủ tịch PC1 bị khởi tố, cổ phiếu lao dốc mạnh

Tối 16/5, CTCP Tập đoàn PC1 công bố thông tin bất thường liên quan tới việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo doanh nghiệp để điều tra các hành vi “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “tham ô tài sản”.

Trong số 7 lãnh đạo bị khởi tố có ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT PC1; ông Vũ Ánh Dương cùng nhiều phó tổng giám đốc và kế toán trưởng doanh nghiệp.

Thông tin trên gây chấn động giới đầu tư bởi ông Trịnh Văn Tuấn là gương mặt gắn bó lâu năm với PC1 và từng được xem là một trong những doanh nhân tiêu biểu trong lĩnh vực xây lắp điện. Sinh năm 1962, ông Tuấn là kỹ sư điện, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, có hơn 20 năm làm việc tại doanh nghiệp này, đi lên từ vị trí nhân viên trước khi trở thành người đứng đầu tập đoàn.

Từ năm 2007, ông Tuấn được bầu làm Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Xây lắp điện 1 (PC1). Đến năm 2010, ông chính thức giữ vai trò Chủ tịch HĐQT và duy trì vị trí này tới nay. Ngoài PC1, ông còn tham gia điều hành tại nhiều doanh nghiệp khác.

Diễn biến pháp lý xảy ra trong bối cảnh cổ phiếu PC1 đã trải qua giai đoạn giảm sâu kéo dài. Từ đầu tháng 3 đến nay, mã này giảm từ khoảng 31.400 đồng/cổ phiếu xuống còn quanh 18.000 đồng/cổ phiếu, mất gần 43% giá trị. Chỉ trong 10 phiên gần nhất, PC1 có tới 7 phiên giảm giá, trong đó xuất hiện 3 phiên giảm sàn liên tiếp từ ngày 23-28/4.

Đà lao dốc khiến vốn hóa thị trường của doanh nghiệp “bốc hơi” khoảng 5.500 tỷ đồng, bất chấp thị trường chứng khoán nhìn chung vẫn duy trì trạng thái khá tích cực.

Trước khi bị khởi tố, ông Trịnh Văn Tuấn nằm trong nhóm những người giàu nhất sàn chứng khoán. Tính đến cuối năm 2025, ông sở hữu hơn 87,9 triệu cổ phiếu PC1, tương đương gần 21,4% vốn điều lệ doanh nghiệp. Ở vùng giá cao nhất, lượng cổ phiếu này từng có giá trị gần 2.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo thị giá hiện tại, giá trị tài sản cổ phiếu của ông còn khoảng 1.580 tỷ đồng.

Nhiều thành viên gia đình ông Tuấn cũng nắm giữ lượng lớn cổ phần tại PC1. Vợ ông là bà Lê Thị Thoi sở hữu hơn 7,7 triệu cổ phiếu, trong khi con gái là bà Trịnh Khánh Linh nắm hơn 4 triệu cổ phiếu.

Theo báo cáo doanh nghiệp, thu nhập của ông Trịnh Văn Tuấn tại PC1 trong năm 2025 đạt khoảng 6,6 tỷ đồng.

Ông Trịnh Văn Tuấn. Ảnh: PC1

Vị thế “ông lớn” truyền tải điện và những thách thức phía trước

CTCP Tập đoàn PC1 được xem là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây lắp điện và truyền tải điện tại Việt Nam. Với hơn 60 năm hoạt động, công ty tham gia nhiều dự án điện quy mô lớn, bao gồm các công trình truyền tải tới 500kV và đảm nhận vai trò tổng thầu EPC ở nhiều dự án trọng điểm.

Bên cạnh xây lắp điện - lĩnh vực cốt lõi làm nên tên tuổi, PC1 còn mở rộng mạnh sang năng lượng, khai khoáng và bất động sản.

Trong mảng năng lượng, doanh nghiệp hiện vận hành 7 nhà máy thủy điện và đang triển khai thêm 2 dự án mới với tổng công suất khoảng 200 MW. Cụm điện gió tại Quảng Trị công suất 144 MW cũng đã đi vào hoạt động, tạo nguồn thu tương đối ổn định. Công ty còn định hướng mở rộng sang điện mặt trời và các nguồn năng lượng mới trong thời gian tới.

Một hướng đi đáng chú ý khác là khai khoáng. PC1 hiện sở hữu hơn 57% cổ phần tại CTCP Khoáng sản Tấn Phát - đơn vị triển khai dự án khai thác niken - đồng tại Cao Bằng với công suất khoảng 600.000 tấn/năm. Dự án đi vào vận hành từ năm 2023 và được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng dài hạn.

Ở lĩnh vực bất động sản công nghiệp, PC1 tham gia đầu tư tại nhiều khu công nghiệp như Yên Phong, VSIP, Nomura 1 và Nomura 2, hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển sản xuất và nhu cầu phát triển hạ tầng.

Kết quả kinh doanh năm 2025 cho thấy giai đoạn tăng trưởng khá mạnh của doanh nghiệp. Doanh thu hợp nhất đạt hơn 13.000 tỷ đồng, tăng gần 30% so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng hơn 90%, lên khoảng 1.356 tỷ đồng. Động lực chính đến từ sự bứt phá của mảng xây lắp điện và đóng góp ổn định từ năng lượng.

Dù vậy, triển vọng năm 2026 của PC1 được đánh giá đối mặt nhiều áp lực. Mảng thủy điện phụ thuộc lớn vào điều kiện thủy văn, trong khi biến động thời tiết có thể ảnh hưởng trực tiếp tới sản lượng phát điện. Hoạt động khai khoáng cũng tiềm ẩn rủi ro liên quan tới chất lượng quặng và hiệu quả khai thác.

Ở mảng xây lắp điện - trụ cột truyền thống của doanh nghiệp, áp lực chi phí đầu vào tăng cùng mặt bằng lãi suất vẫn ở mức cao có thể làm gia tăng chi phí tài chính. Đặc thù ngành xây dựng mang tính chu kỳ cũng khiến kết quả kinh doanh phụ thuộc đáng kể vào tiến độ các dự án lớn.

Ngoài ra, các vấn đề liên quan tới quản trị doanh nghiệp và tuân thủ quy định đang trở thành yếu tố tác động mạnh tới tâm lý nhà đầu tư. Trước đó, trong quý I/2026, doanh nghiệp từng bị cơ quan thanh tra nêu tên do sử dụng một phần vốn trái phiếu chưa đúng quy định và chậm công bố thông tin.

Vụ việc khởi tố loạt lãnh đạo cấp cao lần này có thể tạo thêm áp lực lớn đối với hình ảnh doanh nghiệp cũng như niềm tin của thị trường đối với một trong những “ông lớn” ngành thi công truyền tải điện Việt Nam.