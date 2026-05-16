Tối 16/5, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 công bố thông tin bất thường liên quan việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo doanh nghiệp để điều tra các hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Theo nội dung công bố, có 7 cá nhân bị khởi tố, tạm giam. Đáng chú ý, ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT PC1, bị điều tra về các hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT PC1. Ảnh: T.L

Cùng bị khởi tố, điều tra với các cáo buộc trên còn có ông Vũ Ánh Dương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PC1; ông Nguyễn Minh Đề - Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc công ty, đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh; bà Trần Thị Minh Việt - Kế toán trưởng.

Ông Võ Hồng Quang - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc; ông Đặng Quốc Trường - Phó Tổng giám đốc, hiện bị áp dụng biện pháp tạm giam.

Ông Trịnh Ngọc Anh - Phó Tổng giám đốc PC1, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoáng sản Tấn Phát, bị điều tra về vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Được thành lập ngày 2/3/1963 với nhiệm vụ ban đầu là xây lắp các công trình truyền tải điện quốc gia, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 hiện mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực như xây lắp điện, sản xuất công nghiệp, đầu tư năng lượng, bất động sản, tư vấn và dịch vụ.