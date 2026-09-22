Sáng 22/9, tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết quy định áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với các công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm trên địa bàn.

Theo nghị quyết, biện pháp này chỉ được áp dụng khi cần thiết, nhằm tăng cường công cụ quản lý và xử lý các trường hợp cố tình không chấp hành yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về chấm dứt vi phạm, dừng thi công hoặc dừng hoạt động.

Sáng 22/9, HĐND TPHCM đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với các công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Huế

Các nhóm vi phạm gồm: xây dựng không phép hoặc sai phép mà không dừng thi công theo yêu cầu; xây dựng trên đất lấn chiếm; thi công khi chưa được thẩm duyệt hoặc thi công sai thiết kế phòng cháy chữa cháy; cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke không bảo đảm điều kiện an toàn cháy nổ mà đã bị đình chỉ hoặc không khắc phục theo yêu cầu; cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm về môi trường như xả thải vượt chuẩn, không có giấy phép môi trường; công trình thuộc diện phải phá dỡ, di dời khẩn cấp nhưng chủ đầu tư không tự nguyện thực hiện.

Chủ tịch UBND cấp xã là người có thẩm quyền quyết định áp dụng, tạm dừng, tiếp tục hoặc chấm dứt biện pháp ngừng cung cấp điện, nước trên địa bàn quản lý. Trường hợp công trình nằm trên địa giới từ hai xã, phường trở lên, địa phương có diện tích đất lớn hơn sẽ chịu trách nhiệm thực hiện.

Về trình tự, người thi hành công vụ phải kiểm tra, lập biên bản trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi phát hiện vi phạm thuộc diện áp dụng. Sau khi hồ sơ được chuyển đến, Chủ tịch UBND cấp xã có 1 ngày làm việc để ra quyết định.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM sáng 22/9. Ảnh: Nguyễn Huế

Đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước phải thực hiện việc ngừng cấp trong 24 giờ kể từ khi nhận quyết định. Khi công trình khắc phục xong vi phạm và có văn bản, tài liệu chứng minh, trình tự chấm dứt biện pháp cũng được thực hiện với thời hạn tương tự, việc cấp lại dịch vụ phải hoàn tất trong 24 giờ.

Nghị quyết cũng quy định các trường hợp được tạm dừng áp dụng biện pháp, như khi chủ đầu tư có văn bản cam kết tự nguyện phá dỡ hoặc khắc phục trong thời hạn phù hợp, hoặc trong tình huống khẩn cấp, bất khả kháng. Chi phí tổ chức thực hiện việc ngừng, tạm dừng, cấp lại dịch vụ điện, nước do tổ chức, cá nhân vi phạm chi trả.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/10, cùng thời điểm Luật Phát triển đô thị bắt đầu áp dụng.

Hà Nội xem xét quy định chi tiết việc cắt điện, nước công trình vi phạm xây dựng Theo nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh, đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng thuộc trường hợp phải phá dỡ nhưng tổ chức, cá nhân không di dời thì phải cưỡng chế, thay vì chỉ cắt điện, nước.