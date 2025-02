Sáng nay (28/2), Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Công an tỉnh và quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động lãnh đạo cấp phòng, công an cấp huyện.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh ông Phạm Đức Ấn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Công

Tại buổi lễ, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận 5 chức năng nhiệm vụ từ các sở, ngành gồm: Quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng từ Sở TT&TT, quản lý nhà nước về thực hiện bảo đảm an ninh hàng không từ Cảng vụ hàng không miền bắc và Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Sở LĐ-TB&XH, quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Sở GTVT, quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp.

Đại diện các bên liên quan thống nhất tiến hành bàn giao các nhiệm vụ trên theo nguyên tắc bàn giao nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, cơ sở vật chất, hệ thống dữ liệu, phần mềm quản lý, hệ thống phương tiện kỹ thuật, một phần nhân sự theo chỉ đạo của Bộ Công an và các bộ, ngành.

Quá trình bàn giao không được gây xáo trộn, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức và người dân.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Đại tá Trần Văn Phúc trao quyết định cho các lãnh đạo công an nhận nhệm vụ mới. Ảnh: Phạm Công

Cũng tại buổi Lễ, Công an tỉnh đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về giải thể công an huyện, thị xã, thành phố. Quyết định điều động đối với 64 lãnh đạo cấp phòng, công an cấp huyện về vị trí công tác mới.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh ông Phạm Đức Ấn khẳng định, việc sắp xếp, tinh giản bộ máy là để chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Sau tinh giản, trách nhiệm của Công an tỉnh là rất lớn khi không có hệ thống công an cấp huyện. Vì vậy, tới đây phải có cách thức tổ chức để hoàn thành nhiệm vụ.