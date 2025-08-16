Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được vừa có quyết định thành lập Hội đồng nghĩa vụ quân sự TPHCM.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được làm Chủ tịch Hội đồng, Thiếu tướng Vũ Văn Điền - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM làm Phó chủ tịch thường trực, Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TP làm Phó chủ tịch.

Hội đồng còn có 13 uỷ viên là lãnh đạo các sở, ngành.

Hội đồng có nhiệm vụ giúp UBND TP chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc cơ quan, tổ chức thực hiện việc đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, chuẩn bị cho công dân phục vụ tại ngũ, kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; tuyển chọn công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; huấn luyện hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị và thực hiện các chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ.

Hội đồng báo cáo UBND TP quyết định công dân được gọi nhập ngũ, tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ, miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Hội đồng chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự và chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã.

Đồng thời, Hội đồng giúp UBND TP chỉ đạo, tổ chức bàn giao công dân được gọi nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân cho các đơn vị quân đội và công an; tổ chức tiếp nhận hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ.

Hội đồng cũng giúp UBND TP kiểm tra, hướng dẫn cơ quan, tổ chức liên quan trong việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội và quản lý công dân trong diện thực hiện nghĩa vụ quân sự ở địa phương.

Ngoài ra, Hội đồng còn giúp Chủ tịch UBND TPHCM xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự.