Giá vàng thế giới hôm nay 24/3/2026

Lúc 22h ngày 23/3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.466 USD/ounce, giảm 25 USD. Giá vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.483 USD/ounce. Đây có thể coi là cú hồi ngoạn mục của giá vàng sau khi có thời điểm lao dốc không phanh xuống ngưỡng 4.100 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đang trải qua những biến động rất mạnh. Nhà đầu tư theo dõi sát diễn biến chiến sự tại Trung Đông và phản ứng của đồng USD.

Mở cửa phiên đầu tuần, giá vàng giao ngay giảm sâu sau khi Mỹ phát tín hiệu cứng rắn với Iran liên quan đến eo biển Hormuz. Kim loại quý có thời điểm lao dốc gần 9% chỉ trong thời gian ngắn.

Đà giảm không kéo dài. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tạm hoãn các biện pháp leo thang và mở ra khả năng đàm phán, giá vàng nhanh chóng phục hồi mạnh. Giá giao ngay bật tăng trở lại và giao dịch quanh 4.462 USD/ounce.

Giá vàng thế giới biến động mạnh. Ảnh: Thạch Thảo

Theo các chuyên gia, thị trường vàng đang rất nhạy cảm với thông tin địa chính trị. Chỉ cần một thay đổi nhỏ về kỳ vọng cũng có thể khiến giá biến động mạnh trong thời gian ngắn.

Nguyên nhân chính đến từ vai trò của đồng USD. Trong bối cảnh bất ổn, USD tiếp tục là tài sản trú ẩn thanh khoản hàng đầu. Khi đồng USD mạnh lên, vàng chịu áp lực giảm.

Bên cạnh đó, chiến sự tại Trung Đông đang làm gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Giá dầu duy trì ở mức cao, làm gia tăng lo ngại lạm phát. Điều này khiến các ngân hàng trung ương có xu hướng giữ chính sách tiền tệ thận trọng hơn.

Môi trường lãi suất cao khiến vàng kém hấp dẫn hơn do không mang lại lợi suất. Đây là yếu tố quan trọng khiến giá vàng chưa thể phục hồi bền vững.

Giá vàng trong nước hôm nay 24/3/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 23/3, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 163–166 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 5 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC cũng giảm 4,9 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 162,8–165,8 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI giảm mạnh hơn, xuống còn 160,3–163,7 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giảm 5,6 triệu đồng/lượng, về mức 163–166 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia cho rằng thị trường vàng đang ở giai đoạn nhạy cảm. Biến động mạnh có thể tiếp tục trong ngắn hạn.

Theo Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích tại Forex, thị trường vàng đang ở trạng thái biến động rất mạnh trong ngắn hạn. Giá vàng có thể tăng nhanh trong ngày nhờ các thông tin địa chính trị tích cực, nhưng xu hướng dài hơn vẫn chưa thực sự ổn định.

Đà giảm gần đây đã xóa gần như toàn bộ thành quả tăng giá trước đó. Điều này cho thấy lực bán vẫn chiếm ưu thế trên khung thời gian lớn. Dù vàng có những nhịp phục hồi kỹ thuật, xu hướng tổng thể vẫn nghiêng về giảm nếu chưa xuất hiện tín hiệu đảo chiều rõ ràng.

Theo ông Razaqzada, nhà đầu tư nên thận trọng với các nhịp tăng ngắn hạn. Thị trường hiện phù hợp với chiến lược giao dịch theo từng vùng giá hơn là kỳ vọng một xu hướng tăng bền vững ngay lập tức.

Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích tại FxPro, nhấn mạnh vai trò của đồng USD trong giai đoạn hiện nay. Xung đột tại Trung Đông đang tạo ra nhu cầu thanh khoản lớn đối với đồng USD, khiến đồng tiền này tiếp tục tăng giá.

Kinh nghiệm từ các cuộc xung đột trước cho thấy đồng USD thường tăng mạnh khi chiến sự kéo dài. Nếu kịch bản này lặp lại, USD còn dư địa tăng đáng kể trong thời gian tới.

Kuptsikevich lưu ý rằng môi trường hiện tại khác với kỳ vọng trước đây. Thay vì hỗ trợ vàng như một tài sản trú ẩn, căng thẳng địa chính trị lại làm gia tăng rủi ro lạm phát, đặc biệt thông qua giá năng lượng.

Khi lạm phát tăng, khả năng các ngân hàng trung ương duy trì lãi suất cao hoặc thậm chí thắt chặt thêm sẽ lớn hơn. Điều này làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng và tạo áp lực giảm giá.

Theo Kuptsikevich, đà tăng mạnh của vàng trong năm 2025 và đầu 2026 đã khiến thị trường rơi vào trạng thái “quá mua”. Khi rủi ro xuất hiện, dòng tiền đầu cơ rút ra nhanh đã góp phần làm giá vàng giảm mạnh.

Nếu xung đột kéo dài và đồng USD tiếp tục mạnh lên, vàng có thể còn đối mặt với áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn trước khi tìm được điểm cân bằng mới.