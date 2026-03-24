Giá vàng có thể bật tăng sau cú giảm sâu

Giá vàng cả trong nước và thế giới ngày 23/3 tiếp tục có cú giảm mạnh. Có thời điểm, giá thế giới đã mất mốc 4.200 USD/ounce và giá trong nước cũng giảm xuống 162 triệu đồng/lượng trước khi hồi phục lên 166 triệu/lượng. Giá vàng có tiếp tục giảm sâu và nên mua vào thời điểm này không?

Chia sẻ với PV VietNamNet, TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng cho rằng, diễn biến giảm của giá vàng thời gian gần đây chịu tác động lớn từ tình hình địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông.

Theo ông, khi xung đột leo thang, tâm lý lo ngại rủi ro khiến dòng tiền đổ mạnh vào các tài sản trú ẩn như vàng và dầu, đẩy giá tăng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, dù căng thẳng vẫn hiện hữu, thị trường đang bước vào giai đoạn “chờ đợi”, khi các bên chưa có động thái leo thang rõ ràng.

“Nhà đầu tư tạm thời giảm bớt lo ngại, từ đó hạ tỷ trọng nắm giữ vàng”, ông Hiếu nhận định.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, sức mạnh của đồng USD cũng gây áp lực lên giá vàng. Khi chỉ số US Dollar Index (DXY) tăng, vàng được định giá bằng USD có xu hướng giảm. Đồng thời, sau giai đoạn tăng nóng và liên tục lập đỉnh, nhiều nhà đầu tư đã chủ động bán ra chốt lời, góp phần kéo giá vàng thế giới lùi về vùng trên 4.100 USD/ounce.

Chuyên gia nhận định, khả năng giá vàng tăng trở lại lên trên 180 triệu đồng/lượng sau cú giảm sâu.

Ở thị trường trong nước, giá vàng cũng điều chỉnh theo xu hướng thế giới nhưng mức giảm chậm hơn, khiến chênh lệch giữa hai thị trường tiếp tục nới rộng.

Theo TS Nguyễn Trí Hiếu, nguyên nhân chính của tình trạng này đến từ sự mất cân đối cung - cầu. Nguồn cung vàng trong nước vẫn còn hạn chế, trong khi nhu cầu nắm giữ vàng của người dân ở mức cao. Bên cạnh đó, kỳ vọng giá vàng tiếp tục tăng trong tương lai khiến nhiều nhà đầu tư sẵn sàng mua ở mức giá cao, làm gia tăng chênh lệch lên tới gần 30 triệu đồng/lượng.

Nhận định về giá vàng, ông Hiếu cho rằng, diễn biến trong thời gian tới vẫn phụ thuộc chủ yếu vào tình hình Trung Đông. Nếu xuất hiện tín hiệu hạ nhiệt hoặc các bên đạt được thỏa thuận ngưng chiến, giá vàng có thể giảm sâu hơn, thậm chí xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce.

Tuy nhiên, ông đánh giá khả năng này không cao, khi các bên vẫn thể hiện lập trường cứng rắn và nguy cơ xung đột kéo dài còn lớn. Trong kịch bản căng thẳng gia tăng, đặc biệt nếu xuất hiện các sự kiện quân sự quy mô lớn hoặc gián đoạn tại eo biển Hormuz, giá vàng và giá dầu có thể bật tăng trở lại.

Đối với thị trường trong nước, ông Hiếu nhận định, khả năng giá vàng giảm về mức 150 triệu đồng/lượng là có thể xảy ra, song xác suất không cao, chỉ khoảng 20-30%. Ngược lại, khả năng giá vàng tăng trở lại lên trên 180 triệu đồng/lượng được đánh giá cao hơn, do chịu tác động đồng thời từ yếu tố quốc tế và cung - cầu nội địa.

Ngoài ra, dù chính sách đã có những điều chỉnh theo hướng mở rộng thị trường, nguồn cung vàng thực tế vẫn chưa được cải thiện rõ rệt, trong khi nhu cầu đầu tư và tích trữ của người dân vẫn duy trì ở mức cao.

Trong khi đó, chuyên gia kinh tế Phan Dũng Khánh cho hay, đà điều chỉnh của giá vàng trong nước chủ yếu đến từ diễn biến của thị trường quốc tế. Lý do, chỉ số DXY tăng đã tạo áp lực giảm lên giá vàng.

Tuy nhiên, mức giảm chậm hơn, khiến chênh lệch giữa hai thị trường tiếp tục nới rộng, lên tới gần 30 triệu đồng/lượng. Do đó, theo ông Khánh, khả năng giá vàng trong nước giảm về mốc 150 triệu đồng/lượng sẽ phụ thuộc lớn vào việc giá vàng thế giới có tiếp tục giảm sâu hay không.

Vì sao vàng bị bán mạnh dù là tài sản trú ẩn?

Lý giải việc vàng là tài sản trú ẩn nhưng vẫn xuất hiện làn sóng bán mạnh khi giá giảm, TS Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, thị trường hiện tồn tại hai nhóm nhà đầu tư.

Một là nhóm đầu tư ngắn hạn, ưu tiên tìm kiếm lợi nhuận. Nhóm này phản ứng nhanh với biến động giá và sẵn sàng bán ra khi nhận thấy rủi ro giảm giá. Hai là nhóm đầu tư dài hạn, nắm giữ vàng như một tài sản tích lũy và ít bị ảnh hưởng bởi biến động ngắn hạn.

“Hiện nay, xu hướng đầu tư ngắn hạn, tìm kiếm lợi nhuận nhanh đang chiếm ưu thế, khiến thị trường phản ứng mạnh hơn trước các yếu tố tâm lý và địa chính trị”, ông Hiếu nói.

Giá vàng thế giới giảm sâu chiều 23/3 (giờ Việt Nam). Ảnh chụp màn hình Kitco

Còn ông Phan Dũng Khánh lại cho hay, sau nhiều năm tăng mạnh, giá vàng đã ở mức cao, khiến dư địa tăng không còn nhiều và rủi ro gia tăng. Trong bối cảnh đó, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản khác, trong đó có USD.

“Vàng và USD thường có mối quan hệ ngược chiều. Khi USD tăng giá, vàng chịu áp lực giảm và ngược lại”, ông nói.

Ngoài ra, dù các ngân hàng trung ương, quỹ đầu tư và cả nhà đầu tư cá nhân vẫn duy trì xu hướng mua vàng, nhưng việc giá không tăng tương ứng cho thấy lực cầu không còn đủ mạnh để tạo động lực tăng như giai đoạn trước. Điều này phản ánh khả năng thị trường đã bước vào giai đoạn suy giảm động lực tăng giá.

Theo ông Khánh, các yếu tố từng hỗ trợ vàng như căng thẳng địa chính trị, lạm phát hay bất ổn kinh tế vẫn hiện hữu, nhưng không còn đủ sức đẩy giá lên cao hơn. Điều đó cho thấy mặt bằng giá hiện tại đã ở mức cao.

Có nên mua vào lúc này?

TS Nguyễn Trí Hiếu khuyến nghị, trong bối cảnh giá vàng đang điều chỉnh, nhà đầu tư vẫn có thể cân nhắc mua vào, song cần xây dựng chiến lược rõ ràng.

Theo đó, mỗi nhà đầu tư cần xác định mức chấp nhận rủi ro, thiết lập ngưỡng cắt lỗ và chốt lời cụ thể, thay vì mua theo tâm lý đám đông. Việc quản trị rủi ro là yếu tố then chốt trong bối cảnh thị trường biến động mạnh.

Ngoài vàng, nhà đầu tư cũng nên phân bổ danh mục sang các kênh khác. Trong giai đoạn hiện nay, ông Hiếu gợi ý có thể ưu tiên vàng và tiền gửi, sau đó đến kênh đầu tư bất động sản, chứng khoán.

Trong khi đó, ông Phan Dũng Khánh khuyến cáo nhà đầu tư cần thận trọng với quyết định mua vàng ở thời điểm hiện tại do chênh lệch giá trong nước và thế giới ở mức cao.

Đáng lưu ý, trong bối cảnh chính sách thị trường vàng không còn độc quyền, nếu nguồn cung được cải thiện và giá trong nước dần tiệm cận giá thế giới, những người mua ở vùng giá cao có thể đối mặt với rủi ro thua lỗ.

Bên cạnh đó, xu hướng trung và dài hạn, ông Khánh nhận định đà tăng của vàng có thể gặp nhiều trở ngại. Nếu giá không tiếp tục lập đỉnh mới hoặc bước vào giai đoạn điều chỉnh kéo dài, rủi ro đối với nhà đầu tư sẽ gia tăng.

“Việc lướt sóng ở vùng giá thấp, chờ hồi phục để bán ra là khả thi về lý thuyết, nhưng việc bắt đáy là không dễ dàng, đặc biệt với nhà đầu tư không chuyên nên cần hết sức cân nhắc”, ông lưu ý.