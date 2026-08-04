Ông Đỗ Ngọc Luân, Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Toán, cho biết Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán.

Theo ông Luân, ông Hùng bị kỷ luật do liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá.

Ông Hùng bị khai trừ ra khỏi Đảng liên quan đến đường dây cá độ bóng đá. Ảnh: CTV

Cũng theo ông Luân, trước mắt, toàn bộ công việc chuyên môn của UBND xã sẽ do Phó chủ tịch UBND xã điều hành cho đến khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa có quyết định về công tác nhân sự.

Trước đó, từ ngày 11 đến 18/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên tiếp triệt phá 4 chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2026.

Đáng chú ý, ngày 14/7, lực lượng chức năng triệt xóa một đường dây cá độ bóng đá trên địa bàn xã Thiệu Hóa, triệu tập 4 người để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thiện Bình là người cầm đầu đường dây. Bình mua tài khoản cấp "Agent" trên các trang web cá độ bóng đá, sau đó cấp các tài khoản "Member" cho người tham gia đánh bạc. Trong số này, Bình cấp cho Trịnh Đức Hùng một tài khoản có hạn mức 300 USD/ngày và cấp cho Trần Công Hậu một tài khoản có hạn mức 2.000 USD/ngày để cá độ các trận đấu World Cup.