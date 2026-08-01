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Ngày 1/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho biết vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương triệt phá thành công một đường dây cá độ bóng đá quy mô đặc biệt lớn.

Đường dây này có sự câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng tại TPHCM và nhiều tỉnh, thành phố khác, hoạt động trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới (FIFA World Cup 2026) và các giải bóng đá quốc tế.

4 đối tượng có vai trò cấp Master trong đường dây cá độ bóng đá. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã sử dụng các tài khoản được cấp trên trang Bong88.com để tổ chức cho hàng loạt con bạc tham gia cá cược. Việc cá độ được quy đổi từ điểm trên hệ thống ra tiền Việt Nam theo tỷ lệ tự thỏa thuận (từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng/điểm tùy cấp quản lý).

Kết quả thắng thua được tổng hợp và thanh toán định kỳ vào thứ hai hằng tuần qua tài khoản ngân hàng hoặc giao nhận tiền mặt.

Quá trình điều tra xác định, đường dây này vận hành tinh vi theo mô hình phân cấp gồm 4 tầng: Super - Master - Agent - Member.

Cấp Master là trực tiếp nhận hạn mức từ Super để điều hành, gồm 4 đối tượng: Lê Thanh Hiếu, Nguyễn Văn Thơm, Nguyễn Tấn Đức và Huỳnh Minh Toàn. Các Master này quản lý, cấp điểm và thanh toán tiền thắng thua cho các Agent bên dưới.

Cấp Agent gồm các đối tượng Nguyễn Đình Công, Huỳnh Văn Thành, Vương Trùng Dương, Nguyễn Trí Thông. Các Agent chịu trách nhiệm cấp tài khoản Member cho người chơi trực tiếp tham gia cá cược.

Thống kê sơ bộ từ cơ quan công an cho thấy, chỉ tính từ tháng 4/2026 đến khi bị triệt phá, tổng số tiền các đối tượng dùng để giao dịch đánh bạc qua hệ thống này đã vượt con số 500 tỷ đồng.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 35 đối tượng (trong đó có 4 Master và 4 Agent kể trên) về các hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Các quyết định và lệnh tố tụng trên đã được Viện KSND TPHCM phê chuẩn.

Hiện, Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra Chuyên án, tập trung truy xét đối tượng giữ vai trò đầu sỏ Super cùng các mắt xích liên quan để xử lý theo quy định.