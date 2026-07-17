Quảng Ngãi

Ngày 17/7, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Kết quả điều tra ban đầu, đường dây này do Nguyễn Đức Nghiêm (SN 1994, trú xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) cầm đầu.

Đối tượng Nguyễn Đức Nghiêm. Ảnh: CAQN

Từ khoảng tháng 2/2026, Nghiêm sử dụng một tài khoản tổng trên trang web cá cược bong88ag.com, sau đó chia thành nhiều tài khoản cấp dưới, giao cho các đối tượng quản lý. Những tài khoản này tiếp tục được phân nhỏ cho các đại lý và người chơi cá cược qua Internet.

Đường dây hoạt động khép kín, phân tầng qua nhiều cấp. Các đối tượng được phân công nhiệm vụ quản lý tài khoản, theo dõi tiền cược và thanh toán tiền thắng, thua.

Để che giấu hành vi, các đối tượng sử dụng tài khoản ảo, sim không chính chủ và các ứng dụng liên lạc có tính bảo mật.

Các đối tượng liên quan đến đường dây cá độ được công an triệu tập, tạm giữ. Ảnh: CAQN

Ngày 10/7, Công an Quảng Ngãi huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ, chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai tại nhiều địa điểm.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch phục vụ hoạt động cá độ gần 1.200 tỷ đồng, với hàng trăm người tham gia. Đây là một trong những đường dây cá độ bóng đá có quy mô lớn nhất từng bị phát hiện, triệt phá tại Quảng Ngãi.

Tang vật của vụ án. Ảnh: CAQN

Hiện cảnh sát đã triệu tập hàng chục người liên quan, tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc; đồng thời thu giữ nhiều điện thoại, máy tính, thiết bị điện tử cùng tài liệu, dữ liệu liên quan.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.