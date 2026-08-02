Ngày 2/8, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra về các tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc". Trong số này có Phạm Tấn Tài (SN 1981, quê An Giang), Nguyễn Minh Phúc (SN 1994, ngụ TPHCM) cùng 15 đối tượng khác.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá bị khởi tố, bắt giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, giữa tháng 7, trong quá trình triển khai cao điểm đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp Công an phường Chợ Lớn kiểm tra khu vực trước số 201B đường Nguyễn Chí Thanh. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Minh Phúc đang tổ chức cá cược bóng đá.

Khám xét hiện trường, công an thu giữ 29 tờ phơi cược được ghi trên mặt sau phiếu giữ xe cùng nhiều điện thoại di động, dữ liệu điện tử và tài liệu liên quan.

Theo điều tra, khoảng giữa tháng 6/2026, Phạm Tấn Tài cấp cho Nguyễn Minh Phúc một tài khoản cá cược trên hệ thống Sbobet với hạn mức điểm nhất định để tổ chức cá độ bóng đá. Hai bên thống nhất quy đổi điểm cược thành tiền và thanh toán định kỳ hằng tuần.

Đối tượng Nguyễn Minh Phúc, tổ chức đường dây cá độ bóng đá. Ảnh: CACC

Đối tượng Phạm Tấn Tài, cấp tài khoản cá cược trên trang Sbobet cho Nguyễn Minh Phúc. Ảnh: CACC

Có tài khoản trong tay, Phúc lôi kéo nhiều người tham gia cá cược để hưởng chênh lệch. Đối tượng dùng mặt sau phiếu giữ xe ghi thông tin đội bóng, loại kèo, tỷ lệ cược và số tiền đặt. Người chơi giao dịch trực tiếp hoặc qua điện thoại, Zalo, sau đó Phúc nhập lệnh lên hệ thống Sbobet. Để thu lợi, Phúc tự hạ tỷ lệ kèo thấp hơn tỷ lệ gốc và hưởng phần chênh lệch.

Cơ quan điều tra xác định, chỉ trong hơn 10 ngày, đường dây do Phúc tổ chức đã nhận cược nhiều trận đấu bóng đá với tổng số tiền giao dịch hơn 1,71 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT triệu tập 26 người liên quan. Qua xác minh, 15 người đủ căn cứ xử lý hình sự về hành vi đánh bạc; những người còn lại tham gia cá cược dưới mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên bị xử lý hành chính.

Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét nguồn cung cấp tài khoản cá cược ban đầu để xử lý theo quy định.

Mới đây, Công an TPHCM cũng triệt phá một đường dây cá độ bóng đá giao dịch hơn 500 tỷ đồng qua trang Bong88.com, đồng thời khởi tố 35 bị can về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".