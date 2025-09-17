Ngày 17/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Trường Thọ (SN 1991, ở Hà Nội) mức án 25 năm tù về 2 tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, bị cáo Thọ làm thuê cho một tiệm vàng ở quận Hà Đông (cũ). Tiệm vàng này là của vợ chồng ông Vũ Đức P. (SN 1960) và bà Hoàng Thị Đ. (SN 1967).

Cáo buộc cho rằng, lợi dụng sự tin tưởng của vợ chồng chủ tiệm vàng, Thọ đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông P. và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Đ. với số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cụ thể, khoảng 16h ngày 4/6/2024, chị T. (ở Hà Nội) liên hệ với ông chủ tiệm vàng để mua 170.000 USD. Hai bên thống nhất giá số USD trên là hơn 4,3 tỷ đồng, giao tại nhà chị T.

Khi đó, ông P. giao cho Thọ mang 170.000 USD đến bán cho chị T. và nhận về hơn 4,3 tỷ đồng. Trong khi chờ khách đếm tiền, Thọ dùng điện thoại chơi game bài Baccarat trên mạng Internet và bị thua.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Sau khi nhận đủ 170.000 USD, chị T. chuyển cho bị cáo hơn 4,3 tỷ đồng vào 2 tài khoản của Thọ. Nhận tiền của khách, bị cáo Thọ nảy sinh ý định chiếm đoạt 1 tỷ đồng của ông P. trong số tiền đã nhận để chơi cờ bạc trực tuyến và sau đó thua hết.

Để chủ tiệm vàng không phát hiện việc đã chiếm đoạt 1 tỷ đồng, bị cáo đã 5 lần chuyển khoản số tiền hơn 2,2 tỷ đồng từ tài khoản MBBank của mình sang tài khoản Techcombank cũng đứng tên Thọ. Việc này nhằm mục đích, nếu bị ông chủ hỏi về việc nhận tiền bán USD, Thọ sẽ nói dối ông P. rằng tài khoản MBBank của anh ta bị lỗi, chỉ chuyển trước được một phần tiền bán USD cho ông P.

Khi ông P. yêu cầu Thọ giao lại số tiền đã bán 170.000 USD, Thọ nói dối ông chủ tiệm vàng rằng tài khoản MBBank của anh ta bị treo 2 tỷ đồng nên chỉ chuyển trước cho ông P. được 2,3 tỷ đồng.

Ông P. đồng ý và bảo Thọ chuyển trước hơn 2,3 tỷ đồng vào 2 tài khoản khác nhau. Sau khi chuyển tiền cho những cá nhân mà ông P. yêu cầu, Thọ tiếp tục chiếm đoạt 1 tỷ đồng của ông chủ để đánh bạc trực tuyến và thua sạch.

Cáo trạng xác định, tổng số tiền mà bị cáo chiếm đoạt của ông chủ tiệm vàng là 2 tỷ đồng. Thọ đã dùng hết số tiền trên để đánh bạc trực tuyến và thua sạch.

Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thọ, cáo trạng chỉ ra rằng do cần tiền để tiếp tục chơi game bài Baccarat trên mạng Internet, Thọ nảy sinh ý định lừa tiền bà chủ.

Tối 4/6/2024, bị cáo dùng thủ đoạn gian dối, liên hệ với bà Đ. nói rằng có khách cần bán gấp 40.000 USD. Tin tưởng Thọ, bà chủ tiệm vàng đồng ý và đã chuyển hơn 1 tỷ đồng cho bị cáo. Sau khi nhận tiền, Thọ không mang đi mua USD mà chiếm đoạt số tiền trên, dùng để đánh bạc trực tuyến và lại trắng tay.

Sau khi “đốt” hết 3 tỷ đồng của vợ chồng chủ tiệm vàng vào cờ bạc trực tuyến, ngày 5/6/2024, Thọ đến cửa hàng vàng thừa nhận với vợ chồng ông P., bà Đ. về việc đã chiếm đoạt 3 tỷ đồng để đánh bạc và thua sạch, không có khả năng trả lại số tiền trên.

Đến ngày 13/6/2024, Thọ đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Anh ta thừa nhận, khoảng đầu năm 2024 đã tham gia chơi game bài Baccarat, và chỉ trong ngày 4/6/2024 đã “đốt” hết hơn 3 tỷ đồng vào trò đánh bạc trực tuyến này.

Đối với hành vi kinh doanh mua bán ngoại hối không có giấy phép của tiệm vàng, CQĐT cho rằng đã vi phạm quy định nên đề nghị xử phạt hành chính.

Được biết, năm 2020, Thọ từng nhận án 28 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo khai đã cai nghiện ma túy.