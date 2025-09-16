Ngày 16/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Dương Chương (SN 1978, ở Phú Thọ) mức án 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, anh Lê Đức T. (SN 1986, ở Hà Nội) quen biết bị cáo Dương do cùng kinh doanh xe ô tô. Khoảng cuối năm 2014, anh T. nhờ người bạn đang sinh sống tại Mỹ mua hộ chiếc xe ô tô hiệu Bentley màu đen với giá 200.000 USD. Ngày 11/11/2015, chiếc xe này được chuyển từ Mỹ về cảng Đình Vũ (Hải Phòng) cho anh T.

Sau khi nhận xe, anh T. thuê người làm giấy tờ nhập khẩu xe ô tô dưới hình thức xe nhập khẩu phi mậu dịch và được hoàn thiện thủ tục nhập khẩu dưới tên một người đàn ông quốc tịch Lào, được Cục Hải quan TPHCM cấp Giấy tạm nhập khẩu xe ô tô theo tiêu chuẩn ưu đãi miễn trừ ngoại giao tại Việt Nam, thời hạn tạm nhập đến ngày 12/5/2018.

Sau khi làm xong thủ tục nhập khẩu, chiếc xe được anh T. quản lý và sử dụng. Khoảng năm 2016, anh T. mua tiếp 1 chiếc Bentley màu xám không có giấy tờ với giá 3 tỷ đồng của một Việt kiều Mỹ tên Hiền.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Ông Hiền giao xe cho anh T. quản lý sử dụng và thỏa thuận sau 2 tháng sẽ bàn giao toàn bộ giấy tờ liên quan đến nguồn gốc nhập khẩu xe cho anh T. Tuy nhiên, sau đó ông Hiền không cung cấp được giấy tờ xe ô tô cho anh T. như đã thỏa thuận.

Theo cáo buộc, do hai chiếc Bentley có nguồn gốc từ nước ngoài chưa đủ giấy tờ nên anh T. phải thực hiện việc hợp thức hóa hồ sơ 2 chiếc xe trên thành xe của cơ quan nhà nước thanh lý, sau đó đấu giá mua lại và đăng ký Giấy chứng nhận xe ô tô và biển kiểm soát của Việt Nam.

Quá trình quen biết nhau, Chương nói với anh T. có bố là Phó Chánh thanh tra Công an tỉnh Phú Thọ, còn bản thân bị cáo đang công tác tại Đội tham mưu tổng hợp - Công an TP Việt Trì (cũ). Điều này khiến anh T. nghĩ Chương có nhiều quan hệ, có thể giúp anh T. làm thủ tục thanh lý đối với 2 chiếc xe sang của mình. Vì vậy anh T. đã nhờ Chương và bị cáo nhận lời.

Chương thống nhất, tổng chi phí làm giấy tờ 2 chiếc Bentley là 5,4 tỷ đồng, đặt cọc trước 2 tỷ đồng, số tiền còn lại khi nào Chương làm xong giấy tờ xe thì anh T. bàn giao nốt cho Chương. Theo thỏa thuận, anh T. chỉ cần gửi ảnh chụp 2 chiếc xe ô tô cho Chương.

Do tin tưởng bị cáo, từ tháng 6-11/2016, vị đại gia đã nhiều lần giao cho bị cáo Chương 2 tỷ đồng để làm giấy tờ. Đến ngày 19/4/2018, Chương yêu cầu anh T. giao cho bị cáo nốt số tiền 3,4 tỷ đồng để lo thủ tục, giấy tờ thanh lý xe. Do anh T. đi vắng nên đã nhờ ông Lê Văn Th. (SN 1959) giao nốt số tiền 3,4 tỷ đồng cho Dương Chương.

Cáo trạng xác định, sau khi nhận 5,4 tỷ đồng của anh T., bị cáo không làm hợp thức giấy tờ 2 chiếc xe sang cho anh T. như đã hứa mà sử dụng vào việc mở cửa hàng Cá Lăng Việt Trì ở Hà Nội.

Đến năm 2019, Chương vẫn không bàn giao được giấy tờ như đã hứa. Vị đại gia yêu cầu Chương trả tiền nhưng do việc kinh doanh nhà hàng thua lỗ nên bị cáo xin anh T. trả dần.

Cáo trạng xác định, trong giai đoạn điều tra, Chương đã khắc phục, bồi thương cho anh T. 1, 5 tỷ đồng, vị đại gia yêu cầu kẻ lừa đảo trả nốt số tiền còn lại.