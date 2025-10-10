Theo bài đăng hôm 7/10 trên trang cá nhân của Arnon Rodthong - chủ một vựa sầu riêng quy mô lớn ở huyện Lang Suan (tỉnh Chumphon) - Chai Rodthong, con trai ông đang ngoại tình với một người đã có gia đình tên On.

Được biết, cô On trước đây từng là nhân viên làm việc trong vựa sầu riêng, sau đó kết hôn với một người cháu trong họ của ông Arnon.

Ông Arnon là chủ một vựa và kho sầu riêng lớn trong vùng. Ảnh: FB/สวีนิวส์ออนไลน์

Vì muốn chấm dứt mối quan hệ sai trái nhưng tuổi đã cao, ông Arnon quyết định treo thưởng 30.000 Baht (khoảng 24 triệu đồng) cho bất kỳ ai ở huyện Lang Suan nhìn thấy On và “dạy cho cô một bài học nhớ đời” - tát cô này "ít nhất 10 cái".

Bên cạnh đó, ông Arnon tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm nộp phạt thay cho bất kỳ ai bị cảnh sát xử lý vì hành động “răn đe” On.

Ông cũng khẳng định, khoản tiền thưởng 30.000 Baht sẽ vẫn giữ hiệu lực cho đến khi con trai ông và On chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng.

Bằng chứng ngoại tình giữa Chai và On được ông Arnon đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh: FB/สวีนิวส์ออนไลน์

Ngoài việc kêu gọi tấn công cô On, ông chủ vựa sầu riêng này còn cung cấp loại xe và biển số xe của Chai, thậm chí đề nghị thưởng 50.000 baht (tương đương 40 triệu đồng) cho người trình báo cảnh sát về việc anh này tàng trữ vũ khí trái phép.

Do trước đó, con trai ông Arnon đã dùng súng đe dọa vợ sau khi bị bắt gặp đi cùng với On.

Chia sẻ với truyền thông địa phương, ông Arnon nói, bản thân nhận thức được hành động của mình là vi phạm pháp luật và sẵn sàng chịu hậu quả pháp lý. Nhưng là người đứng đầu gia đình, ông cảm thấy có nghĩa vụ phải hành động để bảo vệ gia đình của con trai.

Ảnh: FB/สวีนิวส์ออนไลน์

Tuy nhiên, việc làm của người đàn ông này nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi trên khắp các trang mạng xã hội Thái Lan.

Một số ý kiến cho rằng, hành động của ông Arnon là cực đoan nhưng thể hiện quyết tâm “bảo vệ con dâu” và phản đối chuyện ngoại tình. Tuy nhiên, nhiều người khác lại lên án gay gắt hành vi cổ xúy bạo lực.

Không lâu sau, bài đăng đã bị gỡ bỏ. Hôm 9/10, trên trang cá nhân, ông Arnon đăng tải một tuyên bố mới, chính thức hủy bỏ phần thưởng tấn công và gửi lời xin lỗi công khai.

“Tôi, Arnon Rodthong, xin hủy bỏ việc treo thưởng trước đây. Nhiều người tôi tôn trọng đã khuyên rằng không nên dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Và tôi quyết định kết thúc mọi chuyện trong hòa bình”, ông viết.

Ảnh: FB/สวีนิวส์ออนไลน์

Trong tuyên bố mới, ông Arnon cũng cho biết sẽ cắt đứt hoàn toàn quan hệ cha con với Chai, đồng thời thu hồi toàn bộ tài sản từng đứng tên con trai để chuyển cho cháu gái - con gái của Chai.

Ông nói thêm rằng, con trai mình “không xứng đáng với những gì được thừa hưởng” và dự định phần tài sản còn lại sau khi ông qua đời sẽ được quyên góp cho hoạt động từ thiện.

Khép lại câu chuyện, ông chủ vựa sầu riêng nổi tiếng khẳng định sẽ không trả lời thêm bất kỳ cuộc phỏng vấn nào, bày tỏ mong muốn “sống yên ổn trong những năm cuối đời”.