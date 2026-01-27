Những năm gần đây, xe điện có bước phát triển mạnh mẽ về khả năng tăng tốc, tầm hoạt động cũng như sự đa dạng về phân khúc và kiểu dáng. Tại thị trường Ấn Độ, MG Motor đã chính thức ra mắt mẫu xe điện hai chỗ Cyberster vào tháng 7/2025, thu hút sự quan tâm nhờ thiết kế thể thao và hiệu năng ấn tượng.

Tuy vậy, giống nhiều mẫu xe thể thao thuần điện khác, Cyberster vẫn để lại khoảng trống về cảm xúc lái, khi thiếu vắng tiếng động cơ cơ khí – yếu tố vốn được xem là “linh hồn” của xe thể thao động cơ xăng. Dù MG đã trang bị sẵn một số chế độ giả lập âm thanh, với một số người dùng, chừng đó vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng.

Mới đây, một chiếc MG Cyberster đã được chủ xe mang đến xưởng độ wRapidly Wraps tại thành phố Chandigarh để nâng cấp mang chất "siêu xe" hơn. Đây là một cơ sở nổi tiếng tại Ấn Độ chuyên độ các dòng xe cao cấp và xe thể thao.

Xuất phát từ nhu cầu cá nhân hóa trải nghiệm lái của chủ xe, xưởng đã trang bị cho xe hệ thống Thor Active Exhaust – dạng “ống xả điện tử” dành riêng cho xe điện, giúp giả lập âm thanh thể thao mạnh mẽ vốn quen thuộc trên các mẫu siêu xe.

Thực chất, đây là hệ thống điện tử kết nối với bộ điều khiển của xe, phát ra âm thanh động cơ thông qua các loa chuyên dụng, thay vì khí xả như trên xe động cơ đốt trong.

Khác với hệ thống giả lập âm thanh nguyên bản của Cyberster vốn phát qua loa trong khoang lái, Thor Active Exhaust sử dụng hai loa gắn bên ngoài xe để phát âm thanh. Cách làm này được xem là giải pháp mở rộng, hoạt động tương tự nhưng “nổi bật” hơn hệ thống cảnh báo âm thanh cho xe điện (AVAS).

Theo mô tả, hệ thống có khả năng đọc tín hiệu chân ga theo thời gian thực với độ trễ gần như bằng không. Nhờ đó, âm thanh phát ra thay đổi linh hoạt theo thao tác của người lái, tạo cảm giác vận hành gần giống xe thể thao chạy xăng.

Trong khi hệ thống nguyên bản trên MG Cyberster chỉ cung cấp một số tùy chọn âm thanh hạn chế, Thor Active Exhaust cho phép người dùng lựa chọn hơn 30 kiểu âm thanh khác nhau, mô phỏng từ các dòng xe thể thao và siêu xe nổi tiếng.

Thông qua ứng dụng trên điện thoại, người lái có thể chuyển đổi giữa các kiểu âm thanh, từ động cơ V8 tới V12, điều chỉnh âm lượng, sắc thái âm thanh, thậm chí kích hoạt hiệu ứng “pops and bangs” (chuỗi tiếng nổ lách tách, đì đùng nhỏ phát ra từ ống xả khi nhả ga, về số, giảm tốc). Toàn bộ thao tác được thực hiện chỉ với vài lần chạm.

Trước lo ngại về vấn đề bảo hành, đại diện xưởng độ cho biết việc lắp đặt hệ thống này không yêu cầu cắt dây hay can thiệp vào pin và các hệ thống chính của xe, do đó về lý thuyết sẽ không làm mất bảo hành.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc lắp thêm thiết bị không chính hãng vẫn tiềm ẩn rủi ro. Quá trình độ có thể liên quan tới gia công chi tiết, bổ sung linh kiện ngoài tiêu chuẩn và thay đổi nhỏ về hệ thống điện. Trong trường hợp xảy ra sự cố có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới các hạng mục đã can thiệp, hãng xe hoàn toàn có thể từ chối bảo hành.

Nói cách khác, việc lắp “ống xả điện tử” cho MG Cyberster không đồng nghĩa với việc mất bảo hành ngay lập tức, nhưng chắc chắn làm tăng nguy cơ bị từ chối bảo hành nếu phát sinh sự cố.

