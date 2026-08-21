Chủ tài khoản T.K. cho biết, ngày 1/7/2026, anh điều khiển ô tô qua trạm thu phí và tài khoản bị trừ 13.200 đồng, trong đó hệ thống hiển thị nội dung “thu phí dịch vụ quản lý tài khoản và thông báo xe qua trạm”.

Theo anh K., ngoài phí sử dụng đường bộ khi qua trạm, khoản thu với nội dung trên khiến anh không rõ đây là phí gì, được tính như thế nào và có bắt buộc hay không.

Đáng chú ý, ePass thông báo từ 1/8/2026 mới bắt đầu thu 6.600 đồng phí dịch vụ, nhưng trước thời điểm này, tài khoản của anh đã xuất hiện các khoản thu với nội dung liên quan đến “dịch vụ quản lý tài khoản và thông báo xe qua trạm”.

“Doanh nghiệp nói dừng chính sách thu phí xử lý giao dịch, vậy những khoản đã bị trừ trước đó là khoản gì? Nếu cũng là phí quản lý tài khoản thì rõ ràng việc thu đã được thực hiện từ trước”, người dân đặt vấn đề.

Chủ xe đề nghị làm rõ khoản phí bị trừ trên tài khoản giao thông. Ảnh: Vũ Điệp

Bên cạnh đó, một số khách hàng phản ánh có những tháng không qua trạm nhưng tài khoản vẫn bị trừ 13.200 đồng hoặc 6.600 đồng. Điều này khiến người dùng khó xác định khoản phí được tính theo tháng, theo số lần qua trạm hay theo một dịch vụ khác.

Vì vậy, khách hàng đề nghị doanh nghiệp làm rõ bản chất khoản thu, thời điểm áp dụng và điều kiện phát sinh, đặc biệt với những trường hợp phương tiện không sử dụng dịch vụ nhưng tài khoản vẫn bị khấu trừ.

Chỉ thu khi khách hàng đăng ký nhận SMS

Trao đổi với VietNamNet, đại diện ePass giải thích, khoản tiền trên thực chất là phí của gói tiện ích thông báo biến động qua SMS, không phải khoản phí bắt buộc để duy trì hoặc sử dụng tài khoản giao thông.

Theo ePass, dịch vụ này được thiết kế tương tự tiện ích thông báo biến động số dư qua SMS mà nhiều ngân hàng cung cấp.

Khi đăng ký, khách hàng sẽ nhận được tin nhắn về các biến động liên quan đến tài khoản giao thông. Thông báo có thể bao gồm giao dịch khi phương tiện qua trạm thu phí, sử dụng dịch vụ tại bãi đỗ, sân bay và các dịch vụ khác được tích hợp.

Đại diện ePass lấy ví dụ, khi phương tiện qua trạm và phát sinh giao dịch 74.000 đồng, nếu chủ xe đang sử dụng gói thông báo SMS, hệ thống sẽ gửi tin nhắn về giao dịch này.

Ngược lại, nếu khách hàng không đăng ký hoặc đã tắt gói SMS, giao dịch qua trạm vẫn được thực hiện bình thường. Khoản tiền sử dụng dịch vụ giao thông vẫn được trừ theo giao dịch phát sinh, nhưng khách hàng không nhận được thông báo qua SMS mà có thể kiểm tra trên ứng dụng.

ePass khẳng định, việc tắt dịch vụ SMS không ảnh hưởng đến tài khoản giao thông, cũng không ảnh hưởng đến việc phương tiện qua trạm.

Vì sao có cụm “phí quản lý tài khoản”?

Theo doanh nghiệp, một trong những nguyên nhân khiến khách hàng hiểu nhầm là cách đặt tên dịch vụ trước đây.

Gói tiện ích từng được hiển thị theo hướng “dịch vụ quản lý tài khoản và thông báo xe qua trạm”. Cách gọi này nhằm mô tả phạm vi dịch vụ cung cấp thông tin về các biến động liên quan đến tài khoản, nhưng có thể khiến khách hàng hiểu đây là khoản phí quản lý tài khoản bắt buộc.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, ePass đã điều chỉnh cách gọi dịch vụ theo hướng làm rõ bản chất là phí dịch vụ thông báo xe qua trạm, giúp người dùng nhận biết đây là khoản phí của tiện ích SMS.

Doanh nghiệp nhấn mạnh không thu một khoản phí riêng để “quản lý tài khoản giao thông”. Khoản tiền phát sinh là phí sử dụng dịch vụ thông báo qua SMS đối với khách hàng đăng ký tiện ích.

Theo hướng dẫn của ePass, khách hàng không có nhu cầu nhận thông báo qua SMS có thể vào ứng dụng để tắt dịch vụ.

Sau khi tắt, người dùng sẽ không phải trả phí cho gói thông báo SMS. Các giao dịch trên tài khoản giao thông vẫn diễn ra bình thường và được cập nhật trên ứng dụng.