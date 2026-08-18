Nạp tiền vào app còn bị thu thêm phí

Trên diễn đàn OFFB, ông Nguyễn Quốc Bình - quản trị viên đã đặt vấn đề về khoản phí đang được áp dụng với một số tài khoản giao thông.

Theo ông, trước đây, chủ xe phải nạp tiền vào tài khoản để thanh toán khi qua các trạm thu phí không dừng. Từ tháng 8/2026, tài khoản tiếp tục phát sinh khoản phí quản lý 66.000 đồng/tháng, tương đương 792.000 đồng/năm đối với khách hàng doanh nghiệp.

Điều khiến chủ xe bức xúc là có những tháng phương tiện không đi qua trạm, không phát sinh giao dịch nhưng khoản phí vẫn sẽ bị thu.

“Đã nộp tiền vào app của các ông, mà các ông còn đòi thu phí quản lý số tiền đó nữa”, ông Bình viết.

Từ tháng 8/2026, một số ví điện tử áp dụng phí quản lý 66.000 đồng/tháng với khách hàng doanh nghiệp. Ảnh minh họa.

Ông Bình cho rằng nhiều người thường nạp trước vài trăm nghìn đến vài triệu đồng để thanh toán phí qua trạm, khiến tổng số dư trong các tài khoản giao thông có thể rất lớn.

Từ đó, ông này đặt câu hỏi về cách quản lý số tiền chưa sử dụng và lý do phải trả phí cố định hằng tháng, ngay cả khi không phát sinh giao dịch.

Xe không qua trạm vẫn bị trừ phí

Liên quan đến nội dung trên, ông Lê Quang Hưng, Giám đốc Kinh doanh VETC, cho biết từ kỳ thu phí tháng 8/2026, VETC áp dụng mức 6.600 đồng/tháng, đã gồm VAT, đối với Ví điện tử VETC của khách hàng tổ chức, doanh nghiệp.

Ông Hưng khẳng định đây là phí quản lý Ví điện tử VETC, không phải phí tài khoản giao thông, phí sử dụng đường bộ hay phí qua trạm.

Khoản phí được áp dụng ngay cả khi ví không phát sinh giao dịch trong tháng vì các chi phí duy trì dịch vụ vẫn phát sinh thường xuyên, gồm kết nối ngân hàng, vận hành và bảo trì hệ thống, bảo mật, đối soát, xử lý khiếu nại và hỗ trợ khách hàng 24/7.

Về số tiền khách hàng nạp trước nhưng chưa sử dụng, ông Hưng cho biết theo cơ chế mới, tài khoản giao thông chủ yếu quản lý thông tin chủ phương tiện và phương tiện; tiền được quản lý trên phương tiện thanh toán kết nối với tài khoản giao thông, trong đó có Ví điện tử VETC.

Theo ông Hưng, tiền trong ví vẫn thuộc sở hữu của khách hàng, không được ghi nhận là doanh thu và VETC không sử dụng số tiền này để kinh doanh. Theo quy định, tổ chức cung ứng ví điện tử không được trả lãi trên số dư ví. Do đó, khoản phí quản lý được thu độc lập với số tiền khách hàng đang có trong ví.

Không nhất thiết phải nạp tiền vào ví

Trong khi đó, ông Cao Đình Ngân, Trưởng phòng Kinh doanh ePass, cho biết cần phân biệt giữa tài khoản giao thông và tài khoản thanh toán được liên kết.

Theo ông Ngân, Nghị định 119/2024/NĐ-CP về thanh toán điện tử giao thông đường bộ quy định tài khoản giao thông phải được liên kết với một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để thực hiện thanh toán.

Với cơ chế mới, chủ xe không cần nạp và duy trì tiền trong tài khoản giao thông như trước. Khách hàng có thể liên kết tài khoản giao thông với tài khoản ngân hàng, ví điện tử, thẻ tín dụng hoặc phương thức thanh toán phù hợp.

Khi xe qua trạm, hệ thống tự động khấu trừ tiền từ nguồn thanh toán đã liên kết theo thời gian thực. Tiền nằm tại tài khoản nguồn của khách hàng và ePass không quản lý số dư này.

Ông Ngân cho biết, đơn vị cung ứng phương tiện thanh toán thu mức phí 6.600 đồng/tháng với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng với khách hàng doanh nghiệp là để duy trì dịch vụ liên kết, không phải khoản phí do ePass thu. Khoản phí nhằm bù đắp chi phí vận hành hạ tầng công nghệ, duy trì kết nối, xử lý dữ liệu, đối soát dòng tiền và bảo mật giao dịch 24/7.

Theo đại diện ePass, khách hàng không bị bắt buộc phải sử dụng ví điện tử có thu phí. Nếu không đồng ý với mức phí của Ví điện tử VETC, Viettel Money hoặc một đơn vị thanh toán khác, chủ phương tiện có thể hủy liên kết và chuyển sang tài khoản ngân hàng, ví điện tử khác, thẻ tín dụng hoặc thẻ quốc tế Visa/Mastercard.

Khi hủy liên kết với nguồn tiền cũ, hệ thống sẽ ngừng áp dụng chính sách phí của nguồn tiền đó và chuyển sang cơ chế của phương thức thanh toán mới.

Chính sách thu phí được triển khai theo nguyên tắc tự chủ thương mại, tuân thủ Luật Các tổ chức tín dụng, Nghị định 52/2024/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt và các quy định hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. Các khoản phí phát sinh được xuất hóa đơn điện tử theo quy định.