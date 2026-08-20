VETC tạm dừng thu phí Ví VETC

Công ty TNHH Thu phí tự động VETC vừa thông báo tạm dừng triển khai chính sách phí dịch vụ ví VETC sau khi nhận được nhiều ý kiến phản ánh từ khách hàng và cộng đồng.

VETC thừa nhận quá trình xây dựng, truyền thông và dự kiến áp dụng chính sách phí chưa đầy đủ, chưa đáp ứng kỳ vọng, đồng thời chưa tạo được trải nghiệm tốt và sự đồng thuận của khách hàng.

“VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn”, doanh nghiệp cho biết.

Đáng chú ý, VETC khẳng định hệ thống ví VETC chưa thực hiện khoản thu phí nào đối với khách hàng cho tới thời điểm hiện tại.

VETC tạm dừng thu phí Ví VETC để rà soát, lắng nghe khách hàng; Viettel Money cũng dừng thu 6.600 đồng/tháng với cá nhân và 66.000 đồng/tháng với doanh nghiệp. Ảnh: Vũ Điệp.

Doanh nghiệp cũng nhấn mạnh khoản phí được đề cập trước đó liên quan đến ví VETC - phương tiện thanh toán kết nối với tài khoản giao thông, không phải phí quản lý tài khoản giao thông hay phí sử dụng đường bộ.

Theo VETC, Nghị định 119/2024 của Chính phủ quy định tài khoản giao thông phải được kết nối với một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt như ví điện tử, thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng.

Vì vậy, doanh nghiệp cho rằng cần phân biệt giữa tài khoản giao thông và phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản này.

VETC cho biết ví VETC là dịch vụ trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước cấp phép và quản lý theo Thông tư 40/2024/TT-NHNN.

Để cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp phải đầu tư hệ thống, thực hiện định danh điện tử (eKYC), bảo đảm an ninh, bảo mật, vận hành và đối soát 24/7; đồng thời kết nối với ngân hàng, thanh toán chi phí cho ngân hàng, đơn vị chuyển mạch và duy trì toàn bộ số dư của khách hàng tại tài khoản bảo đảm thanh toán độc lập.

Theo VETC, các ví điện tử có thể có cách thức thu phí khác nhau, tùy thuộc sản phẩm, dịch vụ và đặc thù khách hàng.

Doanh nghiệp cũng lưu ý, ví điện tử không phải tài khoản tiền gửi. Theo quy định hiện hành, VETC không được trả lãi hoặc sử dụng số dư trong ví của khách hàng để cho vay, đầu tư hay phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

VETC cho biết đây là những yêu cầu bắt buộc nhằm bảo đảm an toàn cho tiền và các giao dịch của khách hàng.

Tuy nhiên, trước phản ứng của người sử dụng, doanh nghiệp cho biết sẽ rà soát toàn diện, phân tích đặc thù và nhu cầu của từng nhóm khách hàng để xây dựng giải pháp phù hợp hơn..

VETC đồng thời cho biết sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác truyền thông, quy trình xây dựng và áp dụng chính sách cũng như việc tham vấn, lắng nghe ý kiến khách hàng và cơ quan chủ quản trước những thay đổi có ảnh hưởng rộng rãi.

Viettel Money cũng dừng thu phí 6.600 đồng/tháng

Cùng thời điểm, Viettel Money thông báo dừng chính sách thu phí xử lý giao dịch qua trạm đối với khách hàng.

Theo đó, Viettel Money quyết định dừng thu 6.600 đồng/tháng đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng đối với khách hàng tổ chức, doanh nghiệp.

Động thái này được đưa ra sau khi Viettel Money ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của khách hàng liên quan đến chính sách phí xử lý giao dịch qua trạm.

Viettel Money cho biết việc dừng thu phí được thực hiện trên tinh thần lắng nghe và đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu.

Doanh nghiệp cam kết tiếp tục lấy quyền lợi khách hàng làm nguyên tắc xuyên suốt trong các chính sách, quyết định dịch vụ; đồng thời nâng cao chất lượng theo hướng minh bạch, thuận tiện và mang lại lợi ích thiết thực hơn.

VETC, ePass thu 6.600 đồng/tháng: Không thể mặc nhiên coi ‘im lặng là đồng ý’ Theo luật sư, khoản 6.600 đồng/tháng VETC và ePass thu để quản lý ví điện tử không phải phí giao thông do nhà nước quy định, cũng không mặc nhiên bắt buộc với mọi chủ xe.

Việc VETC và Viettel Money cùng điều chỉnh chính sách phí diễn ra trong bối cảnh các nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng đang chuyển đổi mạnh sang mô hình tài khoản giao thông kết nối với các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.