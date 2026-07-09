Một người đổi xe, cả nhà cùng lên đời

Không ít gia đình Việt bắt đầu hành trình “bỏ xăng lên điện” từ quyết định của một thành viên. Sau thời gian trải nghiệm, những ưu điểm về chi phí sử dụng, khả năng vận hành và sự tiện lợi trong di chuyển hằng ngày đã khiến phương tiện chạy điện dần trở thành lựa chọn chính cho cả gia đình. Gia đình anh Nguyễn Văn Đào (Hà Nội) là một ví dụ khi quyết định chuyển từ xe máy xăng sang VinFast Vero X.

“Xe tăng tốc mượt, chỉ cần vặn nhẹ tay ga là xe đi rất êm. Điều tôi thích nhất là hệ thống giảm xóc hoạt động hiệu quả, đi qua các đoạn đường gồ ghề vẫn rất dễ chịu”, anh Đào nhận định.

Từ những trải nghiệm hằng ngày, xe điện VinFast với khả năng vận hành bền bỉ, an toàn, ít hỏng vặt đã thuyết phục anh Đào xuống tiền sắm thêm mẫu xe Amio S cho con gái đang học cấp 3.

“VinFast là thương hiệu xe điện lớn nhất thị trường hiện nay nên tôi yên tâm với độ bền và độ an toàn của sản phẩm. Mẫu Amio S có tốc độ tối đa khoảng 25 km/h, trang bị pin LFP nên phù hợp để giao xe cho con đi học hằng ngày”, anh Đào chia sẻ.

Với vợ chồng chị Hương Giang và anh Minh Tuấn (phường Cầu Giấy, Hà Nội), hành trình “điện hóa” của cả gia đình lại bắt đầu từ bài toán chi phí và sự thuận tiện. Ban đầu, chị Giang mua một chiếc VinFast Evo Grand để đi làm hằng ngày, trong khi anh Tuấn vẫn sử dụng xe xăng. Tuy nhiên, sau một thời gian, những lợi ích về chi phí vận hành và sự thuận tiện trong quá trình sử dụng khiến chiếc xe điện ngày càng được cả nhà ưu tiên.

“Chi phí đi lại giảm đáng kể so với trước, còn việc tiếp năng lượng cũng rất tiện vì có hệ thống đổi pin”, chị Hương Giang chia sẻ.

Nhận thấy phương tiện chạy điện hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của cả gia đình, vợ chồng chị quyết định thanh lý chiếc xe xăng cũ, đồng thời mua thêm một chiếc VinFast Feliz II cho anh Tuấn và một chiếc Evo Lite để con trai đi học.

Hệ sinh thái phục vụ người dùng “tận răng”

Lý giải cho sức hút của xe máy điện VinFast, theo giới chuyên gia, việc VinFast phát triển đồng thời sản phẩm, hạ tầng tiếp năng lượng và mạng lưới hậu mãi đã giúp xóa bỏ nhiều rào cản từng khiến người dùng e ngại khi chuyển từ xe xăng sang xe điện.

“Hàng chục mẫu xe điện VinFast giúp đáp ứng nhiều mục đích sử dụng và phục vụ cho đa dạng các nhóm người dùng từ học sinh đến dân văn phòng, xe phục vụ gia đình, xe để chạy dịch vụ…”, chuyên gia Việt Anh (kênh Tipcar) đánh giá.

Bên cạnh danh mục sản phẩm phong phú, VinFast còn mang đến nhiều lựa chọn tiếp năng lượng phù hợp với từng nhu cầu sử dụng, từ sạc trực tiếp tại nhà, sạc tại hệ thống trạm công cộng đến đổi pin. Theo chuyên gia Việt Anh, mạng lưới trạm sạc và hàng chục nghìn tủ đổi pin V-Green đang tạo lợi thế lớn, giúp người dùng dễ dàng sử dụng xe điện trong mọi tình huống.

Song song với đó là các chính sách hỗ trợ giúp giảm đáng kể chi phí sử dụng. Hiện tại, người dùng được miễn phí sạc pin tại các trụ sạc của V-Green đến hết tháng 5/2027. Với các mẫu xe đổi pin như Evo, Feliz II và Viper, khách hàng được miễn phí 20 lần đổi pin mỗi tháng tại tủ đổi V-Green đến hết ngày 30/6/2028 trong khi phí thuê pin cũng chỉ từ 175.000 đồng/tháng.

Ở góc độ dài hạn, chuyên gia Nguyễn Thanh Hải (Hải Kar) cho rằng điều khiến người dùng yên tâm gắn bó với xe điện nằm ở mạng lưới hậu mãi ngày càng hoàn thiện. Với gần 800 đại lý và xưởng dịch vụ trên toàn quốc, người dùng có thể dễ dàng bảo dưỡng, sửa chữa hay nhận hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng.

Khi rào cản về chi phí, hạ tầng và dịch vụ hậu mãi được tháo gỡ, quyết định “bỏ xăng lên điện” đang trở thành lựa chọn tự nhiên của nhiều gia đình Việt.

Thu Loan