Đoạn video về một tình huống giao thông trên được tài khoản facebook Hải Lenxecam chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người xem cảm thấy ngán ngẩm về kỹ năng lái xe của tài xế xe điện màu đỏ.

Nguồn video: Hải Lenxecam

Theo dữ liệu từ camera hành trình ghi lại, sự việc xảy ra vào lúc 11h29 trưa ngày 4/7/2026, trên đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn chân cầu vượt hướng đi ngã tư Liễu Giai - Kim Mã (Hà Nội).

Vào thời điểm trên, chiếc ô tô có gắn camera hành trình đang di chuyển ở làn giữa với tốc độ khoảng 35 km/h. Bất ngờ, từ phía lề đường bên phải, một chiếc ô tô điện màu đỏ VinFast lùi ra với tốc độ khá nhanh, cắt ngang dòng phương tiện đang lưu thông.

Hậu quả của pha lùi xe "như chốn không người" này là ô tô màu đỏ đã đụng trúng xe máy vừa chạy đến, hất tài xế xe này ngã nhào, lộn vòng trên đường. Sau đó, đuôi xe ô tô này đụng tiếp đầu xe có gắn camera hành trình rồi mới dừng lại.

May mắn, sau cú va chạm, người điều khiển xe máy chỉ bị thương nhẹ và vẫn có thể đứng dậy nhưng chiếc xe máy bị hư hỏng không hề nhẹ.

Xét về kỹ năng lái xe, tình huống này thể hiện sự bất cẩn nghiêm trọng của tài xế xe điện. Việc lùi xe từ vỉa hè hoặc lề đường xuống lòng đường có mật độ giao thông cao là cực kỳ nguy hiểm. Tốc độ lùi xe trong video khá nhanh và thiếu kiểm soát, khiến nhiều người đặt nghi vấn tài xế có thể thao tác nhầm giữa chân ga và chân phanh.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi lùi xe không đúng quy định mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.

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