Thị trường ô tô châu Âu đang chứng kiến một bước ngoặt lớn khi xe điện lần đầu tiên vượt qua xe chạy xăng về doanh số bán ra trong tháng 5. Kết quả này đã khiến xe xăng tụt xuống vị trí thứ ba trong các loại hệ truyền động, xếp sau xe hybrid và xe điện chạy pin (BEV).

Làn sóng xe điện Trung Quốc đang thúc đẩy mạnh mẽ việc bán dòng xe này tại châu Âu. Ảnh: Bloomberg

Các thương hiệu ô tô Trung Quốc cũng góp phần vào sự thay đổi này khi ghi nhận 121.030 xe bán ra tại châu Âu trong tháng 5, gần gấp đôi lượng xe đã bán ra vào cùng kỳ năm ngoái và lần đầu tiên đạt thị phần 10,7%.

Tính trên toàn khu vực bao gồm Liên minh châu Âu (EU), Anh và các nước thuộc Hiệp hội mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) gồm Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ, tổng số lượng xe đăng ký mới trong tháng 5 đã 1,15 triệu xe, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng EU ghi nhận 955.013 xe, tăng 3,2%.

Trong bức tranh tăng trưởng này, sự bùng nổ nhu cầu đối với xe điện trở thành điểm sáng nổi bật và thu hút sự chú ý nhất. Tính trong 5 tháng đầu năm 2026, EU đã đăng ký mới cho 950.521 xe điện chạy pin, chiếm 20% thị phần.

Nếu tính cả Anh và khối EFTA, thị phần BEV tăng lên 21,4%, gần như ngang bằng với xe chạy xăng (22,3%). Trong khi đó, xe hybrid tiếp tục giữ vai trò chủ lực với gần 38% thị phần, cho thấy xu hướng “điện hóa từng bước” vẫn rất rõ nét.

Tesla Model Y ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng xe điện bán ra tại thị trường châu Âu. Ảnh: Tesla

Chỉ tính riêng trong tháng 5, xe điện chiếm 23,3% thị phần tại EU, EFTA và Anh, thậm chí còn bán chạy hơn xe xăng (21,7%). Sự đảo chiều này chủ yếu đến từ Anh và các quốc gia Bắc Âu, nơi hạ tầng sạc phát triển và chính sách khuyến khích xe điện mạnh mẽ. Nếu loại trừ hai khu vực này, xe xăng vẫn chiếm ưu thế trong nội khối EU.

Đáng chú ý, doanh số xe điện tăng mạnh tại các thị trường lớn: Ý tăng 75,7%, Pháp tăng 55,4% và Đức tăng 40,9%. Tesla đóng vai trò quan trọng, với doanh số tại châu Âu gần như tăng gấp đôi trong tháng 5.

Tesla Model Y đã trở lại vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng xe điện với 17.183 xe được bán ra, tăng 68%, trở thành mẫu xe điện bán chạy nhất khu vực, còn Tesla Model 3 tăng trưởng gần 200% với 9.566 xe, vươn lên vị trí thứ hai trong số các xe điện sau khi tăng gần gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Khi xe điện trở nên phổ biến khắp khu vực, xe xăng và diesel tiếp tục lao dốc. Nhu cầu xe xăng giảm 18,2% từ đầu năm, còn xe diesel giảm 16,6%, khiến thị phần diesel tại EU chỉ còn 7,6%. Pháp chứng kiến ​​sự sụt giảm lớn nhất với số lượng đăng ký giảm 36,8%. Doanh số bán hàng tại Tây Ban Nha cũng giảm 20,3%, và tại Đức giảm 18,5%.

Một yếu tố khác thúc đẩy sự thay đổi là làn sóng xe Trung Quốc. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn Geely đã bán được 176.676 xe trên khắp EU, EFTA và Anh, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số của SAIC Motor đạt 141.490 xe, tăng 11,6%, trong khi doanh số của BYD tăng mạnh 145,2% lên 135.307 xe.

Đáng chú ý, BYD đã lần đầu vượt SAIC Motor để trở thành hãng xe Trung Quốc bán chạy nhất châu Âu trong tháng 5. Chery chỉ xếp sau SAIC Motor vài trăm chiếc xe. Với đà hiện tại, xe điện không còn là xu hướng tương lai mà đã trở thành động lực chính định hình thị trường ô tô châu Âu.

Theo Carscoops

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