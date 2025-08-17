CLIP: Xe ô tô được kéo lên khỏi hố sụt sâu trên đường

Khoảng 14h ngày 16/8, một ô tô đang lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh đến ngã tư giao với Đê La Thành thì bất ngờ sụt hố. Sự cố khiến bánh xe sau tụt hoàn toàn xuống lòng đường, bánh trước cũng xẹp hơi.

Chủ phương tiện cho biết, khi lái xe từ Nguyễn Chí Thanh về Liễu Giai, anh thấy phía trước có một vũng nước lớn nhưng không có biển cảnh báo. Nghĩ rằng chỉ là nước mưa đọng nên anh vẫn đi tiếp. Không ngờ, vừa đi qua vũng nước, bánh trước bất ngờ nổ, bánh sau sụp hẳn xuống hố, xe không thể nhúc nhích.

Ô tô bất ngờ sụt hố trên đường phố ở Hà Nội. Ảnh: N. Huyền

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội cho biết, nguyên nhân là do vỡ đường ống nước gây sụt lún. Vị này cũng nói thêm, dọc đường Nguyễn Chí Thanh có hệ thống cấp nước và vị trí xe sụt ngay cạnh ga cấp nước.

Trước đó, khoảng 21h ngày 26/7, chiếc Honda SH do một người đàn ông điều khiển lưu thông trên đường Trường Chinh hướng về Ngã Tư Sở (quận Đống Đa cũ), khi tới gần nút giao Tôn Thất Tùng – Trường Chinh thì bất ngờ bánh trước sụt xuống hố.

Khi chiếc xe được kéo lên, mặt đường lộ ra hố sâu, đường kính khoảng 1m, sâu 1m, dạng hàm ếch, không có nước. Các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, rào chắn hố sụt lún và đưa phương tiện rời đi. Nguyên nhân sau đó cũng được xác định do vỡ đường ống cấp nước.

Xe máy bị sụt "hố tử thần" trên đường Trường Chinh. Ảnh chụp màn hình

Chủ phương tiện có được bồi thường không?

Như vậy, chỉ trong chưa đầy 1 tháng, liên tiếp xảy ra 2 vụ phương tiện giao thông sụt hố ở Hà Nội. Một cán bộ giao thông cho biết, tình huống đường bị sụt do hệ thống ống nước ngầm vỡ là khó tránh khỏi. Nếu đường ống vỡ phun nước lên mặt đường thì dễ phát hiện, nhưng nhiều khi nước chảy ngầm dưới lòng đường lại khó nhận biết.

Câu hỏi đặt ra là trách nhiệm thuộc về ai và chủ phương tiện trong những tình huống này có được bồi thường hay không?

Giải đáp vấn đề này, luật sư Quan Khắc Thượng (Công ty Luật TNHH Hiệp Thành, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết: Theo Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015, một trong những căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại là có yếu tố lỗi dẫn tới việc tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác bị xâm phạm.

Khi đó, người có lỗi phải bồi thường trong phạm vi lỗi do mình gây ra, theo nguyên tắc: Ai gây ra thiệt hại hoặc chủ sở hữu/ quản lý vật gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Theo luật sư, trong sự việc ngày 16/8, cần xem xét đến yếu tố lỗi của 3 chủ thể, gồm: Người điều khiển xe ô tô; Đơn vị quản lý công trình giao thông; Đơn vị quản lý công trình cấp nước sạch.

Cụ thể, người điều khiển xe ô tô nếu đi đúng phần đường, đúng tốc độ, không vi phạm quy định về tải trọng… mà nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do không có biển cảnh báo vị trí sụt lún, khiến tài xế không thể nhận biết và cũng không buộc phải biết, thì người này không được xác định là có lỗi.

Luật sư Thượng cũng chỉ ra, đối với 2 chủ thể còn lại, theo các thông tin phản ánh, trước khi xảy ra tai nạn thì vị trí hố sụt đã có hiện tượng nước chảy lên mặt đường (có thể nhận thấy bằng mắt thường).

"Vì vậy, cơ quan chức năng cần kiểm tra xem đơn vị quản lý công trình giao thông và đơn vị quản lý công trình cấp nước sạch đã thực hiện việc quản lý, bảo trì, duy tu, giám sát công trình đúng quy định hay chưa; có áp dụng biện pháp cần thiết để phát hiện hư hại trong quá trình vận hành hay không, từ đó xác định trách nhiệm riêng hoặc liên đới của từng đơn vị đối với thiệt hại xảy ra”, luật sư Thượng phân tích.

Vì thế, theo luật sư, trong vụ việc này nếu có thiệt hại thực tế (người lái xe bị thương, chi phí sửa chữa phương tiện, mất ngày công lao động,…) thì tài xế có quyền yêu cầu bên có lỗi bồi thường.

“Mức bồi thường thiệt hại về tài sản được căn cứ Điều 590 Bộ luật Dân sự 2015. Các bên có quyền tự thỏa thuận về mức bồi thường. Nếu không thể thỏa thuận, người bị thiệt hại có quyền khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết”, luật sư Quan Khắc Thượng cho biết.