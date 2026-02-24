Chùa Ông (còn gọi là miếu Quan Đế hoặc hội quán Nghĩa An) là hội quán của người Triều Châu và Hẹ, sang Việt Nam sinh sống, được xây dựng khoảng đầu thế kỷ 19. Chùa thờ Quan Công (hay Quan Thánh Đế Quân), một nhân vật thời Tam Quốc có tấm lòng trung nghĩa và chí khí anh hùng.

Ngôi chùa mang đậm kiến trúc truyền thống Trung Hoa. Trải qua nhiều lần trùng tu, nơi đây vẫn giữ được dáng vẻ cổ kính, trở thành điểm sinh hoạt tâm linh quen thuộc của người dân địa phương và điểm tham quan của du khách khi ghé thăm Chợ Lớn.

Chùa có diện tích khoảng 4.000m2, tổng thể công trình được bố trí theo hình chữ “khẩu”, gồm tiền điện, sân thiên tỉnh, nhà hương, chính điện và dãy văn phòng hội quán nằm dọc hai bên.

Sân thiên tỉnh ở giữa giúp lấy sáng và thông gió tự nhiên, tạo cảm giác thoáng đãng nhưng vẫn giữ được sự tĩnh lặng cần có của không gian thờ tự.

Chính điện nằm ở vị trí trung tâm, nổi bật với gian thờ Quan Thánh Đế Quân (tức Quan Vũ, vị tướng lừng danh thời Tam Quốc), biểu tượng của lòng trung nghĩa trong văn hóa Á Đông.

Không gian thờ được trang trí bao lam lưỡng long tranh châu, hệ thống câu đối sơn son thếp vàng trên các cột gỗ lớn, tạo nên vẻ uy nghi và trang trọng.

Điểm gây ấn tượng đặc biệt với nhiều người là tượng ngựa Xích Thố cao hơn 2m đặt trong chính điện.

Tác phẩm điêu khắc gây ấn tượng bởi dáng đứng uy dũng, thân hình vạm vỡ; các chi tiết bờm, yên cương được chăm chút tỉ mỉ.

Theo điển tích trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, Xích Thố là chiến mã huyền thoại gắn liền với Quan Vũ (Quan Công), biểu trưng cho sự trung thành và dũng mãnh. Việc thờ Quan Thánh Đế Quân cùng Xích Thố thể hiện sự tôn vinh trọn vẹn hình tượng vị tướng và chiến mã trong tâm thức dân gian.

Một nét văn hóa đặc trưng tại chùa Ông là nghi thức chui qua bụng tượng ngựa Xích Thố. Theo quan niệm của người Hoa, sau khi dâng lễ, việc chui qua bụng ngựa từ 1 đến 3 lần được tin sẽ mang lại sự hanh thông, thuận lợi trong năm mới.

Nhiều người cũng rung chiếc chuông treo trên cổ tượng, gửi gắm niềm tin rằng âm thanh ngân vang sẽ đem đến may mắn và bình an.

Bên cạnh giá trị tín ngưỡng, chùa Ông còn gây ấn tượng bởi hệ thống mái ngói được trang trí dày đặc phù điêu gốm nhiều màu sắc.

Trên nóc và bờ mái là các tượng kỳ lân, hình cá chép hóa rồng, Kim Đồng – Ngọc Nữ, ông Nhật bà Nguyệt cùng nhiều tích truyện quen thuộc trong văn hóa Trung Hoa.