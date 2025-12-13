Theo giới chuyên gia, mạng lưới hậu mãi khổng lồ đang giúp VinFast biến dịch vụ xuất sắc thành lợi thế cạnh tranh không đối thủ, góp phần củng cố vững chắc vị thế số 1 trên thị trường.

Mạng lưới xưởng dịch vụ quy mô

Tính đến thời điểm hiện tại, VinFast đã sở hữu 350 xưởng dịch vụ phủ khắp 34 tỉnh, thành. Theo chuyên gia ô tô Phùng Thế Trọng - người đã trực tiếp tham quan và trải nghiệm dịch vụ cơ sở mới nhất của VinFast - đây là con số gây sốc nếu đặt cạnh “tài sản hậu mãi” khiêm tốn của các thương hiệu nước ngoài đã hiện diện tại Việt Nam 20-30 năm.

Anh phân tích, theo thống kê, Toyota hiện có 83 xưởng dịch vụ, Honda có 48 xưởng, Hyundai sở hữu 68 xưởng, Thaco đạt 101 xưởng. Tổng cộng, các thương hiệu lớn này mới chỉ chạm mốc 300 xưởng, thấp hơn con số VinFast đang nắm giữ một mình.

“350 xưởng dịch vụ của VinFast hiện đã gấp hơn 3 lần, thậm chí gần 4 lần những thương hiệu lâu đời nhất tại Việt Nam”, anh Phùng Thế Trọng so sánh.

Đáng chú ý, “cơn bão” mở rộng của VinFast vẫn chưa dừng lại. Hãng xe Việt đặt mục tiêu cán mốc 400 xưởng ngay trong năm nay, tiếp tục nới rộng khoảng cách với các đối thủ.

Chiến lược mở rộng thần tốc này song hành với đà tăng trưởng doanh số kỷ lục. Tháng 11/2025, VinFast tiếp tục lập kỷ lục toàn thị trường khi bàn giao 23.186 xe, nâng tổng doanh số 11 tháng của năm lên 147.450 xe - cao gấp nhiều lần các thương hiệu khác. Doanh số tăng nhanh kéo theo nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa và hỗ trợ kỹ thuật cũng tăng tương ứng.

“Với 350 xưởng và mục tiêu 400 xưởng sắp tới, VinFast gần như có thể ‘phục vụ ngay tức thời’ các nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa, hay nâng cấp xe điện”, vị chuyên gia phân tích.

Không chỉ mở rộng về số lượng, các xưởng dịch vụ của VinFast còn được đầu tư đồng bộ, hiện đại về chất lượng. Trải nghiệm thực tế của anh Nguyễn Anh Tuấn (chủ xe VF 6 ở Bắc Ninh), tại xưởng VinFast Lộc Linh là minh chứng rõ nét.

“Xưởng sở hữu hệ thống trạm sạc lớn, chắc chắn sẽ trở thành điểm dừng quen thuộc cho cộng đồng xe điện. Không gian rộng, bố trí gần chục cầu nâng nên có thể đảm bảo khả năng phục vụ theo thời gian thực”, anh Tuấn chia sẻ.

Hậu mãi 5 sao - “tài sản vô hình” tạo nên sức mạnh của hãng xe Việt

Cách VinFast phát triển hệ thống xưởng dịch vụ theo mô hình “đi trước một bước” cho thấy tư duy làm hậu mãi bài bản. Bởi, trong ngành ô tô, hậu mãi không đơn thuần là dịch vụ cộng thêm mà là “tài sản vô hình” có giá trị lâu dài, gắn trực tiếp với an toàn, độ bền và chi phí sử dụng của người dùng.

“Khác với các sản phẩm tiêu dùng thông thường, ô tô là tài sản giá trị lớn, vận hành liên tục. Bất kỳ sự cố kỹ thuật nào cũng có thể ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản và lịch trình của người dùng. Vì vậy, một mạng lưới xưởng dịch vụ dày đặc, phản ứng nhanh và đảm bảo chất lượng chuẩn hóa trở thành yếu tố quyết định niềm tin thương hiệu”, anh Tuấn nhìn nhận sau khi đã trải nghiệm dịch vụ của nhiều hãng xe ở Việt Nam.

Bên cạnh việc mở rộng quy mô, VinFast còn tạo ra khác biệt bằng cách số hóa dịch vụ hậu mãi thông qua công nghệ cập nhật phần mềm từ xa (OTA).

Một trong những nhu cầu lớn nhất của người dùng xe điện là hoạt động cập nhật phần mềm. Với OTA, người dùng VinFast chỉ cần kết nối Internet là có thể tự động tải và cập nhật phần mềm ngay tại nhà. Chiếc xe được nâng cấp mà không cần đến xưởng, tiết kiệm thời gian, công sức, đồng thời giảm áp lực lên hệ thống dịch vụ.

“Khi cập nhật phần mềm được giải phóng khỏi xưởng, kỹ thuật viên có thể tập trung nhiều hơn cho bảo dưỡng, sửa chữa chuyên sâu, xử lý tai nạn, bảo hiểm… giúp toàn bộ hệ thống vận hành trơn tru hơn”, chuyên gia Phùng Thế Trọng nhận định.

Cùng đó, thương hiệu Việt tiếp tục làm hài lòng khách hàng với chính sách hậu mãi vượt chuẩn: cứu hộ miễn phí 24/7 trong thời gian bảo hành lên tới 7-10 năm, giao nhận xe tại nhà, cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong 24 giờ, cho mượn xe/pin miễn phí trường hợp sửa động cơ/pin…

Quy mô 350 xưởng và sắp tới là 400, cùng nền tảng OTA và quy trình chuẩn hóa của VinFast đang tạo nên chuẩn hậu mãi ấn tượng. Đây không chỉ là điểm tựa niềm tin, tạo sự an tâm cho người dùng trong suốt vòng đời xe mà còn là hậu phương giúp VinFast tiếp tục giữ vững ngôi vương doanh số tại thị trường Việt Nam.

Thế Định