Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 2230 phê duyệt Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam đến năm 2035, định hướng đến năm 2045.

Đề án hướng tới xây dựng đội ngũ nhân lực đồng bộ, trình độ cao, làm chủ công nghệ để đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án đường sắt tốc độ cao, điện khí hóa và đường sắt đô thị - những cấu phần trọng yếu của hạ tầng giao thông hiện đại.

Theo đề án, giai đoạn 2025-2030, ngành đường sắt dự kiến đào tạo ít nhất 35.000 nhân lực, trong đó tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như kỹ thuật xây dựng, tín hiệu - thông tin, điện năng lượng và khai thác vận tải.

Khoảng 5.000 người sẽ được bồi dưỡng nghiệp vụ phục vụ vận hành, bảo trì các tuyến đường sắt đô thị; 1.000 lượt cán bộ được đào tạo về quản lý dự án.

Bước sang giai đoạn 2031-2035, quy mô đào tạo được nâng lên 70.000 người, ưu tiên nhân lực chất lượng cao cho các dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt điện khí hóa và các tuyến đô thị lớn.

Đồng thời, ít nhất 40.000 người sẽ được bồi dưỡng phục vụ vận hành, khai thác, bảo trì hệ thống đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và tốc độ cao, gồm: đường sắt tốc độ cao khoảng 13.800 người, các tuyến đường sắt quốc gia khoảng 5.000 người, các tuyến đường sắt đô thị khoảng 21.200 người...

Đến năm 2045, Việt Nam đặt mục tiêu hình thành một số trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ đường sắt hiện đại trong khu vực, đủ năng lực nghiên cứu, sản xuất và làm chủ công nghệ.

Đề án xác định 6 nhiệm vụ, giải pháp then chốt để hiện thực hóa mục tiêu. Đó là hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực đường sắt; tăng cường năng lực cho các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu, ứng dụng, tiếp nhận chuyển giao và làm chủ công nghệ, công nghiệp đường sắt; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt; tăng cường huy động, đa dạng hóa nguồn lực đầu tư và tăng cường hợp tác công tư cho đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt.

Với lộ trình dài hơi và mục tiêu cụ thể, đề án được kỳ vọng tạo nền tảng nhân lực vững chắc để Việt Nam từng bước tiếp cận và làm chủ công nghệ đường sắt tốc độ cao, hướng tới một ngành đường sắt hiện đại, tự chủ và bền vững.