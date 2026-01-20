Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh và thông tin về thửa đất rộng gần 700m2 ở phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An, bất ngờ xuất hiện ngôi mộ tổ chỉ sau một đêm.

Theo nội dung được đăng tải, gia đình bà Nguyễn Thị Lan A. mua thửa đất rộng gần 700m2 ở khối phố Mỹ Thượng (phường Vinh Lộc) và đã đứng tên chính chủ. Khi gia đình bà A. chuẩn bị động thổ xây nhà mới, một ngôi mộ tổ họ Lê bỗng ''mọc'' trên thửa đất. Đại diện gia đình bà A. đã viết đơn gửi tới cơ quan chức năng phường Vinh Lộc.

Ngôi mộ đang được xây đắp. Ảnh: Người dân cung cấp

Anh Lê T. (người trong dòng họ có ngôi mộ tổ họ Lê) cho hay, ngôi mộ này đã tồn tại hàng trăm năm. Trước đây, mộ nằm trên bờ ruộng, tại vị trí thửa đất của gia đình bà A. đang sở hữu. Hằng năm, người trong dòng họ vẫn đi tảo mộ, nhưng chưa có điều kiện tôn tạo.

"Sau khi ngôi mộ bị san phẳng, chúng tôi đi tìm mộ và xây đắp lại ngôi mộ", anh Lê T. nói. Cũng theo anh Lê T., do ngôi mộ mất dấu vết, không xác định được vị trí chính xác nên những người trong họ của anh đã đắp to ngôi mộ để đảm bảo không nhầm chỗ.

Ngôi mộ tổ họ Lê trên thửa đất của nhà bà A. Ảnh: Người dân cung cấp

Ngày 19/1, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Vinh Lộc cho biết đã nhận được đơn trình báo của gia đình bà Nguyễn Thị Lan A. liên quan đến thửa đất đứng tên chính chủ bất ngờ xuất hiện ngôi mộ tổ.

Theo lãnh đạo UBND phường Vinh Lộc, đơn vị đã xác minh những người xây dựng phần mộ trên và tổ chức cuộc họp giữa hai bên để hòa giải.

"Thửa đất trên là đất thổ cư, đã được sang tên, chuyển nhượng qua nhiều chủ sở hữu. Quá trình làm việc, đại diện những người xây ngôi mộ cho rằng đó là mộ tổ nên họ đến xây dựng, tôn tạo. Người dân sống gần đó cũng nói rằng trước đây có ngôi mộ ở khu vực thửa đất", lãnh đạo UBND phường Vinh Lộc thông tin.

Cũng theo lãnh đạo UBND phường Vinh Lộc, tại cuộc họp, hai bên hòa giải, thỏa thuận di chuyển phần mộ nhưng sau đó chưa thống nhất được phương án.

"Hiện nay, phường đang tiếp tục hòa giải, giải quyết sự việc theo quy định", lãnh đạo UBND phường Vinh Lộc nói.